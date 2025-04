Ο Drake κυκλοφορεί το νέο βίντεο για το "Nokia"

Sharon Van Etten & The Attachment Theory - Sharon Van Etten & The Attachment Theory

Ο Drake έδωσε στη δημοσιότητα το πολυαναμενόμενο μουσικό βίντεο για το τραγούδι του "Nokia", το οποίο ανήκει στο άλμπουμ $ome $exy $ongs 4 U, που δημιούργησε σε συνεργασία με τον PARTYNEXTDOOR. Το εντυπωσιακό κλιπ, γυρισμένο σε IMAX, σκηνοθετήθηκε από τον στενό συνεργάτη του, Theo $$$kudra.

Ένα βίντεο με δυνατές εικόνες και συμβολισμούς

Το "Nokia" είναι ένα ασπρόμαυρο μουσικό βίντεο με κινηματογραφική αισθητική που περιλαμβάνει εντυπωσιακά visuals, όπως χορευτές καρναβαλιού, μια μινιατούρα της πόλης του Τορόντο και μια ξεχωριστή εμφάνιση του Καναδού NBAer Shai Gilgeous-Alexander. Ο Drake, γνωστός για την προσοχή που δίνει στη σκηνοθετική επιμέλεια των βίντεο του, καταφέρνει να δημιουργήσει μια αισθητικά εντυπωσιακή και γεμάτη ατμόσφαιρα εμπειρία για τους θεατές.

Νομικές διαμάχες και προκλήσεις

Παρά την καλλιτεχνική του επιτυχία, ο Drake βρέθηκε πρόσφατα αντιμέτωπος με νομικές διαμάχες. Ζήτησε να απορριφθεί η ομοσπονδιακή μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον της Universal Music Group, η οποία τον κατηγόρησε ότι «προκάλεσε» και ενεπλάκη οικειοθελώς στη διαμάχη του με τον Kendrick Lamar. Επιπλέον, κατέληξε σε συμβιβασμό με την iHeartRadio, αφού προηγουμένως είχε ισχυριστεί ότι το δίκτυο είχε πληρωθεί από την UMG για να προωθήσει το "Not Like Us" του Lamar.

Η νέα εποχή του Drake

Το $ome $exy $ongs 4 U συνεχίζει να απολαμβάνει μεγάλη επιτυχία, με το "Nokia" να αποτελεί ένα από τα highlights του δίσκου. Με το εντυπωσιακό νέο βίντεο, ο Drake δείχνει για άλλη μια φορά γιατί παραμένει ένας από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της γενιάς του, συνδυάζοντας μουσική, οπτικά εφέ και αφηγηματική δύναμη σε ένα μοναδικό αποτέλεσμα.