Ακούστε το νέο τραγούδι της Little Simz "Free"

Sharon Van Etten & The Attachment Theory - Sharon Van Etten & The Attachment Theory

Η Βρετανίδα ράπερ Little Simz επιστρέφει δυναμικά με το νέο της κομμάτι "Free", αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη μοναδική της ικανότητα στη στιχουργική.

Από το 2021 και την κυκλοφορία του Sometimes I Might Be Introvert, που σάρωσε τα βραβεία Mercury και BRIT και ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, μέχρι την αιφνιδιαστική κυκλοφορία του NO THANK YOU στο τέλος του 2022, η Little Simz συνεχίζει να εξελίσσεται καλλιτεχνικά. Παράλληλα, ενίσχυσε το προφίλ της ως ηθοποιός με μια καίρια συμμετοχή στη σειρά Top Boy.

Τώρα, η αναμονή για το νέο της άλμπουμ Lotus, που αναμένεται στις 9 Μαΐου, κορυφώνεται. Με το "Flood" να ανοίγει τον δρόμο – μια συνεργασία με τους Obongjayar και Moonchild Sanelly – η Simz δείχνει πως το νέο της έργο θα είναι γεμάτο συναισθηματικό βάθος και μουσική ευρηματικότητα.

"Free": Ένα λυρικό μανιφέστο

Το νέο single "Free" φέρνει στο προσκήνιο τη δεξιοτεχνία της Simbi στη στιχουργική. Ξεκινά ως ποίημα πριν μεταμορφωθεί σε μουσική, με τις λέξεις της να λειτουργούν σαν όργανα που μεταφέρουν ένα ισχυρό μήνυμα ελευθερίας και την αναγεννητική δύναμη της αγάπης.

"Love will never judge you because of your pain", ραπάρει η Simz πάνω σε μια πλούσια, κινηματογραφική παραγωγή με επιρροές από τον David Axelrod, υπό την καθοδήγηση του Miles Clinton James.

Με το "Free", η Little Simz επιβεβαιώνει πως είναι μία από τις πιο συναρπαστικές φωνές της βρετανικής hip-hop σκηνής, πάντα αυθεντική, πάντα ανεξάρτητη, πάντα αληθινή. Αν το Lotus ακολουθήσει την ίδια πορεία, τότε μας περιμένει ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ του 2025.