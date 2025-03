Οι Sex Pistols ανακοινώνουν περιοδεία μετά από 22 χρόνια, με frontman τον Frank Carter

Sharon Van Etten & The Attachment Theory - Sharon Van Etten & The Attachment Theory

Οι θρυλικοί Sex Pistols επιστρέφουν στη σκηνή για μια ιστορική περιοδεία στη Βόρεια Αμερική το φθινόπωρο του 2025, έχοντας στο πλευρό τους ως frontman τον Frank Carter των Gallows, Pure Love και Frank Carter and the Rattlesnakes. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η νέα εκδοχή του συγκροτήματος θα πραγματοποιήσει συναυλίες στις Η.Π.Α.

Μια ιστορική περιοδεία

Η περιοδεία περιλαμβάνει 13 συναυλίες, ξεκινώντας στις 16 Σεπτεμβρίου από το Longhorn Ballroom στο Ντάλας του Τέξας. Οι Sex Pistols και ο Frank Carter θα επισκεφθούν μεγάλες πόλεις όπως η Ουάσινγκτον, η Φιλαδέλφεια, το Μόντρεαλ, το Τορόντο, το Ντένβερ και το Σαν Φρανσίσκο, πριν ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους στις 16 Οκτωβρίου στο Hollywood Palladium στο Λος Άντζελες.

Πρόγραμμα περιοδείας

Σεπτέμβριος

16 – Ντάλας, TX, Longhorn Ballroom

23 – Ουάσινγκτον, DC, 9:30 Club

26 – Φιλαδέλφεια, PA, Fillmore

27 – Μπρούκλιν, NY, TBD

30 – Μόντρεαλ, QC, Mtelus

Οκτώβριος

1 – Τορόντο, ON, History

3 – Κλίβελαντ, OH, Agora Theatre

4 – Ντιτρόιτ, MI, Fillmore

7 – Μινεάπολις, MN, Fillmore

10 – Ντένβερ, CO, Mission Ballroom

13 – Σιάτλ, WA, Showbox SoDo

15 – Σαν Φρανσίσκο, CA, Warfield

16 – Λος Άντζελες, CA, Hollywood Palladium

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2 Απριλίου στις 10 π.μ. τοπική ώρα, με τον κωδικό "DANCE". Η γενική πώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 4 Απριλίου στις 10 π.μ.

Και μια ειδική κυκλοφορία βινυλίου

Για να γιορτάσουν την ανακοίνωση της περιοδείας, οι Sex Pistols κυκλοφόρησαν μια περιορισμένη έκδοση βινυλίου από την ιστορική τους συναυλία το 1978 στο Longhorn Ballroom του Ντάλας, με τίτλο Live in the U.S.A..

Η επιστροφή των Sex Pistols στη σκηνή είναι ένα σημαντικό γεγονός για την punk σκηνή και τους λάτρεις του συγκροτήματος, ωστόσο το αν ο Frank Carter θα αντικαταστήσει επάξια τον John Lydon (Johnny Rotten) μένει να διαπιστωθεί.