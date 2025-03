Billboard Women in Music 2025: Οι νικήτριες και οι μοναδικές στιγμές της βραδιάς

Sharon Van Etten & The Attachment Theory - Sharon Van Etten & The Attachment Theory

Το ετήσιο event Billboard Women in Music έλαβε χώρα στο YouTube Theater στο Hollywood Park στο Inglewood της Καλιφόρνια, το Σάββατο 29 Μαρτίου 2025. Με οικοδέσποινα την Laverne Cox, η βραδιά τίμησε μερικές από τις πιο επιδραστικές γυναίκες στη μουσική βιομηχανία, από καλλιτέχνες μέχρι ισχυρές επαγγελματίες του κλάδου.

Οι μεγάλες διακρίσεις της βραδιάς

Η Doechii τιμήθηκε με το βραβείο "Γυναίκα της Χρονιάς" για το 2025, μια κορυφαία αναγνώριση για το ταλέντο και την επιρροή της. Η Erykah Badu έλαβε το "Icon Award", ενώ οι aespa αναγνωρίστηκε ως "Group of the Year". Άλλες τιμητικές διακρίσεις περιλάμβαναν:

Ángela Aguilar: "Breakthrough Award"

ANNA: "Billboard Italy Woman of the Year"

Charlotte Cardin: "Billboard Canada Woman of the Year"

GloRilla: "Powerhouse Award"

Gracie Abrams: "Songwriter of the Year"

JENNIE: "Global Force Award"

Megan Moroney: "Rulebreaker Award"

Meghan Trainor: "Hitmaker Award"

Muni Long: "Rising Star Award"

Tina Knowles: "Mother of the Year Award"

Tyla: "Impact Award"

Εκτός από τις καλλιτέχνιδες, τιμήθηκαν και κορυφαίες γυναίκες επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας, όπως οι Jenna Adler, Lucy Dickins, Samantha Kirby Yoh, Cara Lewis και Marsha Vlasic, που αναγνωρίστηκαν ως "Executives of the Year".

Οι κορυφαίες στιγμές της βραδιάς

Megan Moroney: Η βραδιά ξεκίνησε δυναμικά με την Megan Moroney να ερμηνεύει το "Am I Okay?", φορώντας ένα λαμπερό ασημί φόρεμα με κρόσσια. Παραλαμβάνοντας το "Rulebreaker Award", δήλωσε με χιούμορ ότι είναι στην πραγματικότητα μια "υπάκουη" στη ζωή της.

GloRilla: Παίρνοντας το "Powerhouse Award", η ράπερ από το Μέμφις ευχαρίστησε την πόλη της, ενώ το κοινό την αποθέωσε.

Muni Long: Η εντυπωσιακή ερμηνεία της στο "Superpowers" καθήλωσε το κοινό, ενώ η Julia Michaels, που της απένειμε το βραβείο "Rising Star", μίλησε για τη δύσκολη μετάβαση της Long από το να γράφει τραγούδια για άλλους στο να γίνει η ίδια σταρ.

Gracie Abrams: Παίρνοντας το βραβείο "Songwriter of the Year", ευχαρίστησε την Taylor Swift για την επιρροή της, ενώ η συγκινητική της ερμηνεία στο "I Love You, I’m Sorry" μάγεψε το κοινό.

Ángela Aguilar: Αφιέρωσε τη βράβευσή της στις γυναίκες μετανάστριες, τονίζοντας πως "δεν καταρρέουμε, προχωράμε μπροστά".

Meghan Trainor: Με το "Hitmaker Award" στα χέρια, μίλησε για την επίδραση της μουσικής στη ζωή της, λέγοντας πως η σύνθεση τραγουδιών είναι η κύρια πηγή ευτυχίας της, μαζί με την οικογένειά της.

Tyla: Εντυπωσίασε το κοινό με την ερμηνεία του "Push 2 Start", ενώ η Meghan Trainor φώναζε "σ’ αγαπώ!" από τη σκηνή. Παίρνοντας το "Impact Award", ευχαρίστησε τον Θεό και υπαινίχθηκε νέα μουσική στο μέλλον.

Jennie: Με το "Global Force Award" στα χέρια, αφιέρωσε τη διάκρισή της σε όλες τις γυναίκες που τολμούν να ονειρεύονται και να δημιουργούν.

Tina Knowles: Παίρνοντας το "Mother of the Year Award", μίλησε με συγκίνηση για τις κόρες της, Beyoncé και Solange, καθώς και για τα μέλη των Destiny’s Child.

aespa: Το κοινό ξέσπασε σε ζητωκραυγές όταν η K-pop μπάντα πήρε το "Group of the Year". Αργότερα, ξεσήκωσαν τη σκηνή με την εμφάνισή τους και την live εκτέλεση του "Whiplash".

Erykah Badu: Τιμήθηκε με το "Icon Award" από τη Summer Walker, η οποία αποκάλυψε ότι η Badu ήταν η μαία που ξεγέννησε τα δίδυμα παιδιά της. Η Badu έκλεισε την ομιλία της με ένα αστείο περιστατικό που έκανε το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια.

Doechii: Παραλαμβάνοντας το "Woman of the Year" βραβείο, θυμήθηκε πώς πριν δύο χρόνια είχε πάρει το "Rising Star Award", λέγοντας ότι η μουσική βιομηχανία εξακολουθεί να έχει ζητήματα με την ισότητα των φύλων, αλλά το "Billboard Women in Music" είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για την αλλαγή.

Ένα βήμα μπροστά για τις γυναίκες στη μουσική

Η φετινή εκδήλωση επιβεβαίωσε ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να κυριαρχούν στη μουσική βιομηχανία, τόσο στη σκηνή όσο και στα παρασκήνια. Με δυνατές ερμηνείες, συγκινητικές ομιλίες και αξέχαστες στιγμές, το "Billboard Women in Music 2025" άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να συνεχίσουν να δημιουργούν, να εμπνέουν και να κατακτούν τον κόσμο της μουσικής.