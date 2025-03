Οι Gorillaz επιστρέφουν με νέο άλμπουμ το 2025: Όλα όσα γνωρίζουμε

Sharon Van Etten & The Attachment Theory - Sharon Van Etten & The Attachment Theory

Οι Gorillaz επιβεβαίωσαν πως το επόμενο άλμπουμ τους θα κυκλοφορήσει το 2025, ενισχύοντας τον ενθουσιασμό των fans τους παγκοσμίως.

Η επίσημη επιβεβαίωση

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Les Inrockuptibles, ο Damon Albarn αποκάλυψε πως «τελειώνει ένα νέο άλμπουμ των Gorillaz», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος. Μιλώντας για τα δημιουργικά του σχέδια, ανέφερε: «Μία όπερα και ένα νέο άλμπουμ των Gorillaz αρκούν για το 2025! Εκτός αν κάποιος με κατηγορήσει ότι χαλαρώνω!».

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο εικονογράφος της μπάντας, Jamie Hewlett, ο οποίος απάντησε στη fan page everythingorillaz λέγοντας: «Ναι, το νέο άλμπουμ έρχεται φέτος».

Από την Ινδία στο στούντιο

Οι πρώτες πληροφορίες για το νέο άλμπουμ των Gorillaz κυκλοφόρησαν από το 2023, όταν ο Albarn ολοκλήρωσε την επανένωση του με τους Blur και δήλωσε έτοιμος να επιστρέψει στο εμβληματικό animation project του. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, είχε αποκαλύψει στο Les Inrockuptibles ότι σχεδίαζε ένα ταξίδι στην Ινδία μαζί με τον Jamie Hewlett για να ξεκινήσουν τη δουλειά στο νέο άλμπουμ.

Τώρα, η αναμονή πλησιάζει στο τέλος της, καθώς ο δίσκος είναι σχεδόν έτοιμος και σύντομα θα φτάσει στα χέρια του κοινού. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία των Gorillaz μετά το Cracker Island, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2023.

Η δημιουργική πορεία του Albarn

Μετά την κυκλοφορία του Cracker Island, ο Albarn επανενώθηκε με τους Blur για την ηχογράφηση του ένατου άλμπουμ τους, The Ballad of Darren, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023 και συνοδεύτηκε από μια παγκόσμια περιοδεία. Η τελευταία συναυλία των Blur πραγματοποιήθηκε στο Coachella 2024, όπου ο Albarn υπαινίχθηκε πως ίσως ήταν η τελευταία εμφάνιση του συγκροτήματος.

Πρόσφατα, ο Albarn συμμετείχε στο Is This What We Want?, ένα "σιωπηλό" άλμπουμ διαμαρτυρίας στο οποίο έλαβαν μέρος 1.000 καλλιτέχνες, ενάντια στις προτεινόμενες αλλαγές στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τι να περιμένουμε από το νέο άλμπουμ;

Παρόλο που δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλές λεπτομέρειες για τη μουσική κατεύθυνση του άλμπουμ, το γεγονός ότι ο Albarn και ο Hewlett εργάζονται πάνω σε αυτό από το 2023 υποδηλώνει πως θα είναι ένα ιδιαίτερα προσεγμένο και καλλιτεχνικά φιλόδοξο έργο. Μετά την επιτυχία του Cracker Island, οι προσδοκίες είναι υψηλές – και οι Gorillaz φαίνεται πως είναι έτοιμοι να τις ξεπεράσουν.