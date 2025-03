Dua Lipa και Troye Sivan συνεργάζονται σε remix του "Physical" για την 5η επέτειο του "Future Nostalgia"

Η Dua Lipa γιορτάζει την 5η επέτειο του εμβληματικού της άλμπουμ Future Nostalgia με μια ειδική επανέκδοση, στην οποία περιλαμβάνεται και ένα νέο remix του "Physical" με τον Troye Sivan.

Μια νέα εκδοχή του "Physical" με την υπογραφή του Troye Sivan

Στο νέο remix, ο Troye Sivan προσθέτει έναν εντελώς νέο στίχο, φέρνοντας μια φρέσκια και πιο ατμοσφαιρική αίσθηση στο τραγούδι. Στους στίχους του, ο Sivan τραγουδά:

"We’re verging on the edge of spiritual / You’re deeper than you thought, it’s a miracle / Don’t you agree? / Can you even believe?"

Το αποτέλεσμα είναι ένας σύγχρονος pop ύμνος, που συνδυάζει την ενέργεια της αρχικής εκδοχής με τη χαρακτηριστική αισθητική του Sivan.

Μια μοναδική ανακοίνωση μέσα από… USB stick!

Το remix του "Physical" αποκαλύφθηκε με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Στις 22 Μαρτίου 2025, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Dua Lipa στη Μελβούρνη, ο Troye Sivan εμφανίστηκε στη σκηνή ως ειδικός καλεσμένος. Παρότι δεν ερμήνευσαν το κομμάτι μαζί, έκαναν δώρο σε έναν τυχερό fan ένα USB stick που περιείχε το remix του τραγουδιού!

Η Dua Lipa συνεχίζει την περιοδεία της σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο

Η Dua Lipa αυτή την περίοδο πραγματοποιεί περιοδεία για την προώθηση του άλμπουμ της Radical Optimism, ενώ έχει κλείσει μεγάλες συναυλίες στην Αυστραλία, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά τις εμφανίσεις της στη Μελβούρνη, θα επισκεφθεί την Ευρώπη με συναυλίες σε Παρίσι, Βέλγιο, Μιλάνο, Άμστερνταμ και άλλες πόλεις, ενώ τον Ιούνιο θα δώσει δύο μεγάλες συναυλίες στο Wembley Stadium του Λονδίνου.

Ο Troye Sivan στο Primavera Sound με Charli XCX

Παράλληλα, ο Troye Sivan ετοιμάζεται να εμφανιστεί στο φετινό Primavera Sound στη Βαρκελώνη, όπου θα βρεθεί στη σκηνή μαζί με την Charli XCX και την Sabrina Carpenter.

Με τη συνεργασία τους στο "Physical", οι Dua Lipa και Troye Sivan αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τη μαγεία της pop μουσικής, χαρίζοντας στο κοινό μια νέα, ανανεωμένη εκδοχή ενός από τα μεγαλύτερα hits των τελευταίων ετών.