Ο Skrillex εκπλήσσει τους fans με το νέο άλμπουμ «Fck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!»

Ο Skrillex αιφνιδίασε τους θαυμαστές του με την απρόσμενη κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, Fck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3*. Το LP περιλαμβάνει 34 κομμάτια και δεκάδες συνεργασίες, μεταξύ των οποίων ο Jónsi από τους Sigur Rós, o Dylan Brady από τους 100 gecs, οι Boys Noize και ο Varg2TM.

Μια εκρηκτική επιστροφή

Το 2023, ο Skrillex έκανε εντυπωσιακή επιστροφή στη μουσική σκηνή με δύο ταυτόχρονες κυκλοφορίες, Quest for Fire και Don’t Get Too Close, όπου έδειξε τη συνεχή εξέλιξή του στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, από τα δυναμικά μπάσα του μέχρι την πιο μελωδική emo-rap πλευρά του. Την ίδια χρονιά, αναπάντεχα βρέθηκε ως συμπρωταγωνιστής στη σκηνή του Coachella μαζί με τους Four Tet και Fred Again.., αντικαθιστώντας τον Frank Ocean που αποχώρησε από το lineup.

Η σταθερή άνοδος του Skrillex

Το 2024, ο Skrillex κέρδισε το βραβείο Grammy για την Καλύτερη Ηχογράφηση Dance/Electronic με το "Rumble" σε συνεργασία με τους Fred Again.. και Flowdan. Επιπλέον, ηχογράφησε το "Talk to Me" με τους Four Tet, Champion και Naisha.

Είτε είναι αποτέλεσμα συνεχούς δουλειάς είτε της αθόρυβης επιρροής συνεργασιών όπως αυτή με τον Peter Gabriel, ο Skrillex συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τη θέση του στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία.