Οι The Hives ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "The Hives Forever Forever The Hives" και παγκόσμια περιοδεία

Οι The Hives επιστρέφουν δυναμικά με το έβδομο στούντιο άλμπουμ τους, The Hives Forever Forever The Hives, που θα κυκλοφορήσει στις 29 Αυγούστου μέσω της Play It Again Sam. Μαζί με την ανακοίνωση του άλμπουμ, το συγκρότημα αποκάλυψε την παγκόσμια περιοδεία του για το 2025 και παρουσίασε το πρώτο single, "Enough Is Enough."

Η επιστροφή των The Hives

Το νέο άλμπουμ των The Hives περιλαμβάνει 13 κομμάτια, ηχογραφημένα σε δύο στούντιο στη Στοκχόλμη: το Riksmixningsverket, που ανήκει στον Benny Andersson των ABBA, και μια δεύτερη εγκατάσταση που χρησιμοποιείται από τον Yung Lean και την εταιρεία YEAR0001. Η παραγωγή έγινε από τον Pelle Gunnerfeldt και τον Mike D των Beastie Boys, ενώ ο Josh Homme από τους Queens of the Stone Age συνέβαλε επίσης στο άλμπουμ με άγνωστο ακόμα τρόπο.

"Enough Is Enough": Ένα δυναμικό ξέσπασμα

Το πρώτο single, "Enough Is Enough", είναι ένα εκρηκτικό κομμάτι με έντονους στίχους που αντικατοπτρίζουν το κλίμα των καιρών: "Everyone’s a little fuckin’ bitch/ And I am getting sick and tired of it/ Went to the doctor/ Cause I was sick/ Sick of everybody’s bullshit." Το μουσικό βίντεο, σκηνοθετημένο από τον Eik Kockum, προσθέτει ακόμα περισσότερη ενέργεια στο ήδη εκρηκτικό τραγούδι.

Παγκόσμια περιοδεία και πώληση εισιτηρίων

Η νέα περιοδεία των The Hives ξεκινά στις 12 Απριλίου στη Νέα Υόρκη και περιλαμβάνει εμφανίσεις σε πόλεις όπως το Όστιν, το Λος Άντζελες και το Βανκούβερ, καθώς και σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και της Αυστραλίας.

Τα εισιτήρια θα διατίθενται πρώτα μέσω προπώλησης για όσους προπαραγγείλουν το άλμπουμ από τις 8 Απριλίου στις 10:00 π.μ. τοπική ώρα. Ακολουθεί η προπώληση της Live Nation στις 9 Απριλίου με τον κωδικό DANCE, ενώ η γενική πώληση ξεκινά στις 11 Απριλίου μέσω Ticketmaster.

Η tracklist του The Hives Forever Forever The Hives

(introduction)

Enough Is Enough

Hooray Hooray Hooray

Bad Call

Paint a Picture

O.C.D.O.D

Legalize Living

(interlude)

Roll Out the Red Carpet

Born a Rebel

They Can’t Hear the Music

Path of Most Resistance

The Hives Forever Forever The Hives