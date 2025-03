Ο Will Smith επιστρέφει στη μουσική και κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ μετά από 20 χρόνια!

Ο Will Smith επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή! Μετά από δύο δεκαετίες αποχής, ο θρύλος του hip-hop και του κινηματογράφου ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, Based On A True Story, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 28 Μαρτίου 2025.

Η μεγάλη επιστροφή

Ο ίδιος ο Smith μοιράστηκε την είδηση μέσω Instagram, γράφοντας: «Είναι ΕΠΙΣΗΜΟ!! Το νέο μου άλμπουμ Based On A True Story κυκλοφορεί στις 28 Μαρτίου. ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ!! Πατήστε presave. Δουλεύω πάνω σε αυτό το project εδώ και καιρό και ανυπομονώ να το ακούσετε!»

Το εξώφυλλο του άλμπουμ τον δείχνει με ένα κόκκινο καπέλο των Philadelphia Phillies, ασορτί jacket, λευκό t-shirt, sneakers και baggy jeans – ένα throwback στην old-school εποχή του hip-hop.

Η tracklist

Το άλμπουμ αποτελείται από 14 κομμάτια, τα οποία ο Smith αποκαλεί «επεισόδια». Ανάμεσά τους βρίσκουμε ήδη γνωστά singles, όπως το "Work of Art" με τον γιο του, Jaden, το "You Can Make It" και το "Tantrum" με τον Joyner Lucas. Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης ο DJ Jazzy Jeff, η Teyana Taylor και ο Big Sean.

Η tracklist του Based On A True Story:

Int. Barbershop – Day (feat. DJ Jazzy Jeff & B. Simone)

You Lookin’ for Me?

The Reverend (Rave Sermon)

Rave in the Wasteland

Bulletproof (feat. Jac Ross)

Hard Times (Smile) (feat. Teyana Taylor)

Beautiful Scars (feat. Big Sean & OBanga)

Tantrum (feat. Joyner Lucas)

First Love

Make It Look Easy

The Reverend (YCMI Sermon)

You Can Make It

Work of Art (feat. Jaden)

The Reverend (WOA Sermon)

Will Smith & Doechii φέρνουν πίσω το "Fresh Prince"

Πέρα από το νέο του άλμπουμ, ο Smith έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα με το viral "Anxiety" dance challenge, το οποίο δημιούργησε μαζί με τη Doechii. Η χορογραφία αντλεί έμπνευση από το Fresh Prince of Bel-Air, κάνοντας τους fans να νοσταλγούν τις χρυσές εποχές της σειράς.

Τι να περιμένουμε

Η επιστροφή του Will Smith στη μουσική έρχεται με μια νοσταλγική αλλά ταυτόχρονα φρέσκια αισθητική. Με συνεργασίες από δυνατά ονόματα της σκηνής και έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στο παλιό και το νέο, το Based On A True Story υπόσχεται να είναι κάτι περισσότερο από ένα άλμπουμ – μια πραγματική ιστορία που πρέπει να ακούσεις.