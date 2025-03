Ο Kanye West κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ "Bully" ως ταινία μικρού μήκους

Share this

Ο Kanye West κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ, Bully, με τη μορφή ταινίας μικρού μήκους.

Ο αμφιλεγόμενος ράπερ ανακοίνωσε την κυκλοφορία μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) στις 19 Μαρτίου. Το άλμπουμ διατίθεται αποκλειστικά σε μορφή βίντεο, με διάρκεια από 30 έως 45 λεπτά. Επιπλέον, κυκλοφόρησε σε τρεις εκδόσεις: Latest, Post Hype και Post Post Hype.

Διαθεσιμότητα και τρόπος πρόσβασης

Όλες οι εκδόσεις του Bully είναι διαθέσιμες δωρεάν, με τον Kanye West να χρησιμοποιεί το λογισμικό Frame.io, το οποίο επιτρέπει σχολιασμό και δωρεάν λήψη βίντεο. Ο καλλιτέχνης δημοσίευσε τρεις ξεχωριστούς συνδέσμους για τις αντίστοιχες εκδόσεις του άλμπουμ, μαζί με τους απαιτούμενους κωδικούς πρόσβασης.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές αν το άλμπουμ θα διατεθεί σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Spotify και το Apple Music.

Η ανακοίνωση και οι προηγούμενες κυκλοφορίες

Ο Kanye West είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά το Bully τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης ακρόασης στην Κίνα για το άλμπουμ Vultures 2, σε συνεργασία με τον Ty Dolla $ign. Εκεί είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά το τραγούδι "Beauty And The Beast" από τον νέο του δίσκο.

Η κυκλοφορία του Bully ακολουθεί τη δημοσίευση του τραγουδιού "Lonely Roads Still Go To Sunshine" στις 15 Μαρτίου, μέσω X/Twitter. Στην ανάρτησή του, ο West ισχυρίστηκε ότι το κομμάτι περιλαμβάνει συμμετοχές από τον αμφιλεγόμενο ράπερ Diddy, τον γιο του Christian “King” Combs, την καλλιτέχνιδα της Yeezy Jasmine Williams και τη 11χρονη κόρη του, North West. Το τραγούδι προκάλεσε αντιπαράθεση μεταξύ του Kanye και της πρώην συζύγου του, Kim Kardashian.

Οι πρόσφατες αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Kanye West

Η κυκλοφορία του άλμπουμ έρχεται μετά από μια σειρά προκλητικών δηλώσεων του Kanye West, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγγνώμης του προς την εβραϊκή κοινότητα για παλαιότερα αντισημιτικά σχόλια και της δήλωσής του ότι είναι «Ναζί». Ο ίδιος έχει επίσης εκφράσει υποστήριξη στον Elon Musk, χαρακτηρίζοντάς τον «το πιο φωτεινό άτομο που υπήρξε ποτέ στο Twitter».

Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, ο ράπερ δημοσίευσε εικόνες με ναζιστικά σύμβολα στον λογαριασμό του, προκαλώντας νέες αντιδράσεις. Παράλληλα, φημολογείται η επανέναρξη των εκδηλώσεων της χορωδίας Sunday Service, ενώ πρόσφατα δημοσίευσε και μια φωτογραφία με ρόμπα της Κου Κλουξ Κλαν στα social media.

Με τη νέα κυκλοφορία του Bully, ο Kanye West συνεχίζει να προκαλεί, τόσο με τη μουσική του όσο και με τις δηλώσεις του, διατηρώντας την προσοχή στραμμένη πάνω του