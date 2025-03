Billie Eilish και Finneas ερμηνεύουν το "Wildflower" στα iHeartRadio Music Awards 2025

Η Billie Eilish ήταν μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες των iHeartRadio Music Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Μαρτίου στο Dolby Theatre. Η δημοφιλής τραγουδίστρια άνοιξε την τελετή με μία λιτή, συγκινητική ερμηνεία του τραγουδιού "Wildflower" από το άλμπουμ της Hit Me Hard and Soft (2024), με συνοδεία από τον αδερφό της, Finneas, στην ακουστική κιθάρα.

Μία βραδιά γεμάτη μεγάλες στιγμές

Τα φετινά iHeartRadio Music Awards παρουσίασε ο LL Cool J, ενώ μεταξύ των καλλιτεχνών που εμφανίστηκαν ήταν οι Glorilla και Gracie Abrams. Ο Bad Bunny χάρισε στο κοινό την πρώτη τηλεοπτική ερμηνεία του τραγουδιού του "Eoo" από το άλμπουμ Debí Tirar Más Fotos.

Η Lady Gaga τιμήθηκε με το Innovator Award, το οποίο πέρυσι είχε απονεμηθεί στην Beyoncé, ενώ η Mariah Carey παρέλαβε το Icon Award, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της επιρροή στη μουσική βιομηχανία.

Οι πρόσφατες εμφανίσεις της Billie Eilish

Τον περασμένο μήνα, η Billie Eilish ανέβηκε στη σκηνή των Grammy Awards 2025, όπου ερμήνευσε το επιτυχημένο της single "Birds of a Feather". Αν και ήταν υποψήφια σε επτά κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Άλμπουμ της χρονιάς, Τραγούδι της χρονιάς και Ηχογράφηση της χρονιάς, δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο βραβείο.

Η εμφάνισή της στα iHeartRadio Music Awards αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη μοναδική ικανότητά της να μαγεύει το κοινό, είτε με δυναμικές pop επιτυχίες είτε με λιτές, συναισθηματικές ερμηνείες.

Δες εδώ όλους τους νικητές της φετινής διοργάνωσης:

Γενικές Κατηγορίες

Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Taylor Swift

Τραγούδι της Χρονιάς: "Beautiful Things" - Benson Boone

Καλύτερη Συνεργασία: "Die With a Smile" - Lady Gaga & Bruno Mars

Παραγωγός της Χρονιάς: Julian Bunetta

Στιχουργός της Χρονιάς: Amy Allen

Pop Κατηγορίες

Pop Τραγούδι της Χρονιάς: "Espresso" - Sabrina Carpenter

Pop Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Sabrina Carpenter

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης (Pop): Teddy Swims

Country Κατηγορίες

Country Τραγούδι της Χρονιάς: "I Had Some Help" - Post Malone & Morgan Wallen

Country Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Jelly Roll

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης (Country): Shaboozey

Hip-Hop Κατηγορίες

Hip-Hop Τραγούδι της Χρονιάς: "Not Like Us" - Kendrick Lamar

Hip-Hop Καλλιτέχνης της Χρονιάς: GloRilla

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης (Hip-Hop): BossMan Dlow

R&B Κατηγορίες

R&B Τραγούδι της Χρονιάς: "Made for Me" - Muni Long

R&B Καλλιτέχνης της Χρονιάς: SZA

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης (R&B): 4Batz

Alternative & Rock Κατηγορίες

Alternative Τραγούδι της Χρονιάς: "Too Sweet" - Hozier

Alternative Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Green Day

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης (Alternative & Rock): Fontaines D.C.

Rock Τραγούδι της Χρονιάς: "A Symptom of Being Human" - Shinedown

Rock Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Shinedown

Dance Κατηγορίες

Dance Τραγούδι της Χρονιάς: "360" - Charli xcx

Dance Καλλιτέχνης της Χρονιάς: David Guetta

Latin Κατηγορίες

Latin Pop/Urban Τραγούδι της Χρονιάς: "Perro Negro" - Bad Bunny & FEID

Latin Pop/Urban Καλλιτέχνης της Χρονιάς: FEID

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης (Latin Pop/Urban): Kapo

Regional Mexican Τραγούδι της Χρονιάς: "Alch Si" - Grupo Frontera & Carin León

Regional Mexican Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Peso Pluma

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης (Regional Mexican): Xavi

K-pop Κατηγορίες

K-pop Καλλιτέχνης της Χρονιάς: ATEEZ

K-pop Τραγούδι της Χρονιάς: "Who" - Jimin

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης (K-pop): ILLIT

World Κατηγορίες

World Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Tyla

Βραβεία Ψηφοφορίας Κοινού

Αγαπημένο Soundtrack: Wicked

Αγαπημένο Ντεμπούτο στο Broadway: Rachel Zegler – Romeo + Juliet

Αγαπημένο K-pop Dance Challenge: "GGUM" - Yeonjun (TXT)

Αγαπημένος Guest σε Συναυλία: Taylor Swift φέρνοντας τον Travis Kelce

Αγαπημένη Συναυλιακή Παράδοση: Taylor Swift – Surprise Songs

Καλύτεροι Στίχοι: "Fortnight" - Taylor Swift & Post Malone

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο: "Fortnight" - Taylor Swift & Post Malone

Αγαπημένο Tour Style: Taylor Swift – The Eras Tour

Αγαπημένος Tour Φωτογράφος: Alfredo Flores (Sabrina Carpenter)

Αγαπημένη Μουσική Ταινία: Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)

Άλμπουμ της Χρονιάς ανά Κατηγορία

Άλμπουμ της Χρονιάς: Hit Me Hard and Soft - Billie Eilish

Pop Άλμπουμ της Χρονιάς: The Tortured Poets Department - Taylor Swift

Alternative Άλμπουμ της Χρονιάς: Clancy - twenty one pilots

Rock Άλμπουμ της Χρονιάς: From Zero - Linkin Park

Country Άλμπουμ της Χρονιάς: F-1 Trillion - Post Malone

Dance Άλμπουμ της Χρονιάς: brat - Charli xcx

K-pop Άλμπουμ της Χρονιάς: Ate - Stray Kids

Hip-Hop Άλμπουμ της Χρονιάς: We Don’t Trust You - Future & Metro Boomin

R&B Άλμπουμ της Χρονιάς: Coming Home - Usher