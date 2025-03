Οι Radiohead επιστρέφουν στη σκηνή το 2025; Όλα δείχνουν πως ναι!

Share this

Φαίνεται πως οι Radiohead ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη σκηνή το 2025, καθώς το management της μπάντας φέρεται να επιβεβαίωσε μια περιοδεία μέσα στo 2025.

Σύμφωνα με το Resident Advisor, η εταιρεία διαχείρισης των Radiohead, Blueyed Pictures, πρόσφερε τέσσερα εισιτήρια για μια συναυλία της επιλογής του νικητή σε φιλανθρωπική δημοπρασία στο Λος Άντζελες. Η περιγραφή της δημοπρασίας ανέφερε πως ο νικητής θα μπορούσε να διαλέξει πόλη και ημερομηνία «βάσει του προγράμματος περιοδείας της μπάντας», κάτι που ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι το συγκρότημα σχεδιάζει ζωντανές εμφανίσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές του Resident Advisor, τα μέλη των Radiohead έχουν ήδη κλείσει ημερομηνίες σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές πόλεις για μια σειρά από συναυλίες-residence μέσα στο φθινόπωρο του 2025.

Η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου 2018 στη Φιλαδέλφεια, κλείνοντας την περιοδεία A Moon Shaped Pool, που συνόδευε το ομώνυμο άλμπουμ τους. Έκτοτε, τα μέλη του συγκροτήματος έχουν ασχοληθεί με διάφορα προσωπικά πρότζεκτ, με τον Thom Yorke και τον Jonny Greenwood να δημιουργούν τους The Smile, μια μπάντα που έχει κυκλοφορήσει ήδη δύο άλμπουμ.

Οι φήμες για επανένωση των Radiohead ενισχύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όταν το συγκρότημα δημιούργησε μια νέα νομική οντότητα, μια κίνηση που συχνά υποδηλώνει σημαντικές μελλοντικές δραστηριότητες, όπως νέες κυκλοφορίες ή περιοδείες.

Νέα νομική οντότητα: Τι σημαίνει το RHEUK25 LLP;

Οι Radiohead έχουν ακολουθήσει αυτή την τακτική και στο παρελθόν, ιδρύοντας τέτοιες εταιρείες λίγο πριν την ανακοίνωση νέων άλμπουμ, περιοδειών ή επανεκδόσεων. Οι LLPs επιτρέπουν στο συγκρότημα να διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ανεξάρτητα, χωρίς την ανάγκη συνεργασίας με δισκογραφικές εταιρείες ή εξωτερικές εταιρείες παραγωγής.

Όλα τα πέντε μέλη των Radiohead – Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien και Philip Selway – καταγράφονται ως διευθυντές της RHEUK25 LLP, γεγονός που υποδηλώνει ότι και οι πέντε είναι ενεργά εμπλεκόμενοι σε αυτό το νέο εγχείρημα.

Η ανεξαρτησία των Radiohead και το νέο κεφάλαιο

Από το 2003, μετά το τέλος της συνεργασίας τους με την EMI/Parlophone, οι Radiohead επέλεξαν να ακολουθήσουν έναν ανεξάρτητο δρόμο στη μουσική βιομηχανία. Το 2007 δημιούργησαν τη δική τους εταιρεία Xurbia Xendless και κυκλοφόρησαν το In Rainbows με το πρωτοποριακό μοντέλο “pay what you want” μέσω της ιστοσελίδας τους. Από τότε, συνεργάζονται με την XL Recordings για τις φυσικές εκδόσεις των άλμπουμ τους, διατηρώντας όμως πλήρη έλεγχο της μουσικής τους.

Με δεδομένη αυτή τη στρατηγική, η νέα νομική τους κίνηση πιθανότατα σηματοδοτεί ένα μεγάλο μουσικό project για το 2025, είτε αυτό είναι μια νέα περιοδεία, ένα νέο άλμπουμ ή ακόμα και μια ειδική επανέκδοση παλαιότερου υλικού.

Ενώ επίσημη ανακοίνωση από τους ίδιους δεν υπάρχει ακόμη, όλα δείχνουν πως οι Radiohead ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη σκηνή μετά από επτά χρόνια απουσίας – και οι θαυμαστές τους ανυπομονούν να τους ξαναδούν ζωντανά!