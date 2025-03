Οι Wet Leg επιστρέφουν με νέα μουσική μετά από τρία χρόνια

Οι Wet Leg έδωσαν στους fans τους μια πρώτη γεύση από τη νέα τους μουσική, μετά από τρία χρόνια αναμονής. Το βρετανικό indie rock ντουέτο, που έγινε γνωστό μέσα από το ντεμπούτο του το 2022, δημοσίευσε ένα teaser 30 δευτερολέπτων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η μεγάλη επιστροφή τους είναι πολύ κοντά.

Μυστηριώδες teaser και κρυπτικά μηνύματα

Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου, το συγκρότημα από το Isle of Wight πυροδότησε τις φήμες για νέα μουσική, ανεβάζοντας στα social media τη φράση "We’re so back!" μαζί με μια φωτογραφία και έναν σύνδεσμο προς την επίσημη ιστοσελίδα τους.

Λίγο αργότερα, οι Wet Leg προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, ανεβάζοντας ένα βίντεο όπου η Rhian Teasdale, τραγουδίστρια και κιθαρίστρια του συγκροτήματος, περπατάει στον δρόμο τραγουδώντας στίχους από ένα νέο τραγούδι.

Το teaser συνοδεύτηκε από ένα περίεργο emoji, χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για το κομμάτι ή την πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Στίχοι από το teaser:

"Can you catch a medicine ball / Can you catch yourself when you fall / You should be careful, do you catch my drift / Cuz what I really want to know is can you catch these fists."

Στο τέλος του κλιπ, η Teasdale φωνάζει "MAN DOWN", ενώ οι κιθάρες δημιουργούν ένα δυναμικό, ακατέργαστο indie rock ήχο, παραμένοντας πιστοί στο ιδιαίτερο ύφος που τους έκανε γνωστούς.

Το μυστήριο της ιστοσελίδας τους και το "Moisturizer Valley"

Ο σύνδεσμος που μοιράστηκαν οι Wet Leg οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα τους, όπου εμφανίζεται ένα ματζέντα λογότυπο του συγκροτήματος μπροστά από ένα λόφο και ένα σπίτι στο φόντο.

Εκεί, εμφανίζεται επίσης ένα pop-up μήνυμα που γράφει:

"Salutations, lonely heart. You have wandered far, but you are home now. Enter Moisturizer Valley – where the skin never cracks, and the body never withers. Enroll now and learn how to live forever."

Το μυστηριώδες μήνυμα καλεί τους θαυμαστές να εγγραφούν στο newsletter του συγκροτήματος, ενισχύοντας την αίσθηση ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζεται.

Η εκρηκτική πορεία των Wet Leg

Οι Wet Leg έγιναν μια από τις μεγαλύτερες indie rock αποκαλύψεις της τελευταίας δεκαετίας με το ομώνυμο debut album τους το 2022. Ο δίσκος τους χάρισε δύο βραβεία Grammy (Best Alternative Music Album & Best Alternative Music Performance) και τους ανακήρυξε Best British Group στα BRIT Awards του 2023.

Η νέα μουσική τους αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία μετά από τρία χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές τους, οι οποίοι ανυπομονούν για μια νέα δισκογραφική δουλειά ή ακόμα και μια περιοδεία.

Αν κρίνουμε από το μυστήριο που χτίζουν γύρω από την επιστροφή τους, οι Wet Leg έχουν ετοιμάσει κάτι πολύ ιδιαίτερο – και δεν θα αργήσει να αποκαλυφθεί!