Η Noah Cyrus συνεργάζεται με τους Fleet Foxes στο νέο τραγούδι "Don’t Put It All On Me"

Η Noah Cyrus κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι με τη συμμετοχή του indie-folk συγκροτήματος Fleet Foxes. Το κομμάτι έχει τίτλο "Don’t Put It All On Me" και πρόκειται για μια μελωδική folk μπαλάντα, βασισμένη σε πιάνο, που μιλά για την ανάγκη απελευθέρωσης από τα βάρη των άλλων.

Οι στίχοι του τραγουδιού αντικατοπτρίζουν την προσωπική εξέλιξη και την ανακούφιση που νιώθει κανείς όταν αποδεσμεύεται από υποχρεώσεις που δεν του ανήκουν. «Από το βλέμμα σου καταλαβαίνω πως δεν με χρειάζεσαι πια», τραγουδούν η Cyrus και οι Fleet Foxes, προσθέτοντας: «Το συναίσθημα είναι απελευθερωτικό».

Ένα τραγούδι με οικογενειακές ρίζες

Το κομμάτι έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για την τραγουδίστρια, καθώς γράφτηκε από τον αδερφό της, Braison Cyrus. Η ίδια αποκάλυψε πως πάντα ένιωθε ως παρατηρητής στην οικογένειά της, και το τραγούδι αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο συχνά κουβαλά το βάρος των καταστάσεων στους ώμους της.

Νέα μουσική στον ορίζοντα

Με αφορμή την κυκλοφορία του "Don’t Put It All On Me", η Cyrus άφησε να εννοηθεί πως σύντομα θα υπάρξει περισσότερη νέα μουσική. «Όλοι θέλουμε να συνδεθούμε με το παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα παραμένουμε παρόντες στη στιγμή. Η μουσική το κάνει αυτό για μένα, και αυτή η νέα συλλογή τραγουδιών δημιουργήθηκε με αυτή τη σκέψη», δήλωσε. «Θέλω τα τραγούδια μου να λειτουργούν σαν ένας παρηγορητικός φίλος και να μας βοηθούν να θεραπευτούμε».

Η Noah Cyrus κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, The Hardest Part, το 2022. Πρόσφατα, συμμετείχε ως guest artist στα τραγούδια "How Far Will We Take It?" του Orville Peck και "My Fault" του Shaboozey, στο οποίο είχε και συνθετική συμβολή.

Με την κυκλοφορία του νέου της κομματιού, η Noah Cyrus συνεχίζει να εξερευνά τον folk ήχο, φέρνοντας παράλληλα μια βαθιά συναισθηματική και προσωπική διάσταση στη μουσική της.