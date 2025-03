Οι Radiohead γιορτάζουν 30 χρόνια από το "The Bends" με νέα playlist και αδημοσίευτο υλικό

Οι Radiohead μοιράστηκαν μια νέα playlist με B-sides και remixes από το εμβληματικό τους άλμπουμ The Bends για να γιορτάσουν τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του.

Το The Bends και η σημασία του

Κυκλοφορώντας το 1995 και σε παραγωγή του John Leckie, το The Bends ήταν το δεύτερο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος και το πρώτο όπου συνεργάστηκαν με τον Nigel Godrich, ο οποίος έκτοτε έγινε αναπόσπαστο μέλος της δημιουργικής τους ομάδας. Το άλμπουμ σηματοδότησε την εξέλιξη του ήχου τους πέρα από το αρχικό grunge ύφος του Pablo Honey, καθιερώνοντας τους Radiohead ως μία από τις πιο καινοτόμες μπάντες της εποχής.

Νέα playlist με B-Sides και remixes

Η νέα playlist περιλαμβάνει σπάνια B-sides τραγούδια, όπως τα "India Rubber", "How Can You Be Sure?", "Bishop’s Robes", "Talk Show Host".

Το "Talk Show Host" έγινε ιδιαίτερα γνωστό όταν χρησιμοποιήθηκε στη βραβευμένη ταινία Romeo + Juliet (1996) του Baz Luhrmann, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio. Ένα remix του τραγουδιού συνοδεύει την εμβληματική σκηνή της εισαγωγής του Ρωμαίου Μοντέγκου.

Η κυκλοφορία της playlist ακολουθεί τη δημοσιοποίηση ενός ανέκδοτου βίντεο από μια σόλο συναυλία του Thom Yorke το 1995, λίγο μετά την κυκλοφορία του The Bends. Στο βίντεο, διάρκειας 25 λεπτών, ο τραγουδιστής ερμηνεύει ακουστικές εκδοχές τραγουδιών όπως "Nice Dream", "High and Dry", "Street Spirit (Fade Out)", "Fake Plastic Trees", "Thinking About You".

Η συναυλία έλαβε χώρα στο Horseshoe Tavern στο Τορόντο, τον Μάρτιο του 1995, και προσφέρει μια μοναδική ματιά στον καλλιτεχνικό κόσμο του Yorke την εποχή της δημιουργίας του άλμπουμ.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τους Radiohead;

Πρόσφατα, οι Radiohead δημιούργησαν μια νέα νομική οντότητα με την ονομασία RHEUK25, κάτι που στο παρελθόν έχουν κάνει όταν ετοιμάζονται να ανακοινώσουν νέο άλμπουμ, περιοδεία ή reissue. Αν και δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, οι φήμες φουντώνουν ότι το 2025 μπορεί να φέρει μια σημαντική ανακοίνωση για το συγκρότημα.

Μέχρι τότε, οι fans μπορούν να απολαύσουν τη νέα playlist και να ξαναζήσουν τη μαγεία του The Bends μέσα από τις πιο σπάνιες και εναλλακτικές ηχητικές του εκδοχές.