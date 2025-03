Η Miley Cyrus teas-άρει την νέα «σκοτεινή» μουσική εποχή της με το "Something Beautiful"

Share this

Η Miley Cyrus φαίνεται πως ετοιμάζεται να λανσάρει τη νέα μουσική της εποχή: Με νέα visuals να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της, στα social media, αλλά και σε αφίσες σε διάφορες πόλεις, η τραγουδίστρια προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη μεγάλη της κυκλοφορία.

Something Beautiful: Το νέο πρότζεκτ της Miley Cyrus

Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία που χρησιμοποιεί πλέον ως φωτογραφία προφίλ στο Instagram, η Cyrus ποζάρει με ένα avant-garde αξεσουάρ στο κεφάλι, ενώ κοιτάει ευθεία στην κάμερα. Ωστόσο, το πρόσωπό της είναι καλυμμένο από τη σκιά, δημιουργώντας ένα μυστηριώδες και αινιγματικό αποτέλεσμα. Η ίδια εικόνα έχει εμφανιστεί και στο site της, καθώς και σε αφίσες που έχουν τοποθετηθεί σε δημόσιους χώρους, προκαλώντας εικασίες για το νέο της άλμπουμ.

Η φράση "SOMETHING BEAUTIFUL" εμφανίζεται με μεγάλα λευκά γράμματα στις αφίσες και στην ιστοσελίδα της, με πολλούς fans να πιστεύουν ότι αυτός θα είναι ο τίτλος του επερχόμενου δίσκου της.

Από το Endless Summer Vacation στο νέο οπτικοακουστικό πρότζεκτ

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά της Cyrus, Endless Summer Vacation (2023), έφτασε στο Νο. 3 του Billboard 200 και περιείχε το τεράστιο hit "Flowers", το οποίο παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για οκτώ εβδομάδες. Το τραγούδι της χάρισε δύο βραβεία Grammy το 2024, στις κατηγορίες Record of the Year και Best Pop Solo Performance, σημειώνοντας τις πρώτες της νίκες στα βραβεία.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Harper’s Bazaar (Νοέμβριος 2024), η Cyrus είχε αποκαλύψει ότι εργάζεται πάνω σε ένα οπτικοακουστικό άλμπουμ, εμπνευσμένο από το The Wall των Pink Floyd. Ωστόσο, όπως ανέφερε η ίδια, το δικό της έργο θα έχει «καλύτερη επένδυση, περισσότερο glam και θα είναι γεμάτο pop culture στοιχεία».

«Έχω έναν συναισθηματικό δεσμό με αυτό το πρότζεκτ», είπε χαρακτηριστικά. «Το visual κομμάτι καθοδηγεί τον ήχο. Ήταν σημαντικό για μένα κάθε τραγούδι να έχει θεραπευτικές ηχητικές ιδιότητες. Ακόμα και όταν μιλά για καταστροφή, πόνο ή θάνατο, παρουσιάζεται με έναν τρόπο που αποπνέει ομορφιά. Γιατί ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής μας, υπάρχει κάτι όμορφο».

Τι να περιμένουμε

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, όλα δείχνουν ότι η Miley Cyrus βρίσκεται στα πρόθυρα μιας νέας καλλιτεχνικής αναγέννησης. Το Something Beautiful φαίνεται πως θα αποτελέσει ένα πολυδιάστατο έργο, συνδυάζοντας μουσική, οπτικοακουστικά στοιχεία και μια βαθύτερη συναισθηματική εμπειρία για το κοινό της.