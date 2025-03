Everything Is Recorded: Το νέο τους άλμπουμ "Temporary" είναι εδώ

Messier 13 - Stay For A While

Το νέο άλμπουμ των Everything Is Recorded, με τίτλο Temporary, κυκλοφόρησε από την XL Recordings.

Η δημιουργία του Temporary διήρκεσε τέσσερα χρόνια (2020-2024) και ηχογραφήθηκε κυρίως στο προσωπικό στούντιο του Richard Russell, το Copper House στο δυτικό Λονδίνο, με επιπλέον sessions σε διάφορες τοποθεσίες, όπως το Tottenham, το Cumbria, το Dorset, το Los Angeles και το Las Vegas. Το άλμπουμ αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων κυκλοφοριών, συμπεριλαμβανομένου του ντεμπούτου άλμπουμ του 2018, το οποίο είχε προταθεί για το Mercury Prize.

Σε αυτό το άλμπουμ, ο Russell αλλάζει την προσέγγισή του, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη μελωδία. To άλμπουμ βασίζεται στην ιδέα μιας folk μουσικής που θα είχε προσαρμοστεί σε ψηφιακά μέσα τη δεκαετία του ’80. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν διάφοροι καλλιτέχνες, όπως οι Sampha, Florence Welch, Bill Callahan, Noah Cyrus, Maddy Prior, Berwyn, Alabaster Deplume, Jah Wobble, Yazz Ahmed, Laura Groves, Kamasi Washington, Rickey Washington, Roses Gabor, Jack Peñate, Samantha Morton, Clari Freeman-Taylor και Nourished By Time.

Το Temporary είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του project μετά από τέσσερα χρόνια. Στο μεσοδιάστημα, ο Russell κυκλοφόρησε τέσσερα album-length projects μέσω SoundCloud και Bandcamp (Summer Solstice, Autumn Equinox, Winter Solstice και Spring Equinox), ηχογραφημένα σε αυτοσχεδιαστικές συνεδρίες στο Copper House.

Πρόσφατα, συνεργάστηκε με τη Samantha Morton στο μουσικό δίδυμο SAM MORTON, κυκλοφορώντας το άλμπουμ Daffodils & Dirt. Επίσης, ανέλαβε την παραγωγή του κομματιού "Four Kinds of Horses" από το i/o του Peter Gabriel, καθώς και του this old house, του ντεμπούτου EP των Mary In The Junkyard.