Thom Yorke & Mark Pritchard ενώνουν δυνάμεις στο "Tall Tales"

Ο Thom Yorke των Radiohead και ο έμπειρος ηλεκτρονικός μουσικός Mark Pritchard ενώνουν τις δυνάμεις τους για το νέο τους συνεργατικό άλμπουμ, Tall Tales. Ο δίσκος αναμένεται στις 9 Μαΐου μέσω της Warp Records, ενώ το εγχείρημα συνοδεύεται από μια άκρως καλλιτεχνική οπτική προσέγγιση.

Η σχέση των δύο μουσικών ξεκίνησε το 2012, όταν οι Radiohead περιόδευσαν στην Αυστραλία, όπου κατοικεί ο Pritchard. Ωστόσο, η πρώτη επίσημη συνεργασία τους ήρθε το 2016, με τον Yorke να δανείζει τη φωνή του στο "Beautiful People" από το άλμπουμ Under the Sun του Pritchard. Ακόμα νωρίτερα, το 2011, δύο remixes του "Bloom" από τον Pritchard εμφανίστηκαν στο TKOL RMX 1234567 των Radiohead.

Το Tall Tales αποτελεί την πρώτη τους ολοκληρωμένη δουλειά ως ντουέτο και έρχεται σε μια περίοδο έντονης δημιουργικότητας για τον Yorke. Ο ίδιος δήλωσε πως το άλμπουμ είναι «πολύ σημαντικό» για εκείνον, εκφράζοντας την ελπίδα πως θα αγγίξει το κοινό και θα βρει τη θέση του στα ακουστικά των ακροατών.

Το πρώτο δείγμα από το Tall Tales ήρθε με το "Back in the Game", που έκανε το live ντεμπούτο του στην περιοδεία του Yorke στην Αυστραλία το 2024 και κυκλοφόρησε επίσημα τον Φεβρουάριο. Μαζί με την ανακοίνωση του άλμπουμ, οι Yorke και Pritchard έδωσαν στη δημοσιότητα ένα ακόμα single, το "This Conversation Is Missing Your Voice".

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Jonathan Zawada, ο οποίος ανέλαβε και το clip του "Back in the Game". Και τα δύο βίντεο αποτελούν μέρος ενός μεγάλου μήκους φιλμ που δημιουργήθηκε παράλληλα με το άλμπουμ, με μία ειδική προβολή να προγραμματίζεται σύντομα.

Ο Yorke αποκάλυψε ότι η έμπνευση για το Tall Tales προήλθε από μια μεγάλη συλλογή αρχείων ήχου που του έστειλε ο Pritchard κατά τη διάρκεια της καραντίνας. «Ήξερα αμέσως ότι έπρεπε να αφήσω ό,τι άλλο έκανα και να βουτήξω σε αυτά τα κομμάτια», είπε ο Yorke. «Ήταν μια εμπειρία που δεν είχα ξαναζήσει, τόσο μουσικά όσο και οπτικά, με την απίστευτη ανταπόκριση του Jonathan στα κομμάτια μέσω των βίντεο και της εικαστικής του τέχνης. Ήταν τρελό και νιώθω τυχερός που συμμετείχα».

Το Tall Tales έρχεται σε μια χρονιά γεμάτη μουσική παραγωγικότητα για τον Yorke. Το 2024, το συγκρότημά του The Smile κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ, το Wall of Eyes τον Ιανουάριο και το Cutouts τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ο Yorke υπέγραψε το soundtrack της ταινίας Confidenza του Daniele Luchetti.

Με το Tall Tales, ο Yorke και ο Pritchard εξερευνούν νέους μουσικούς ορίζοντες, δημιουργώντας έναν δίσκο που υπόσχεται να συνδυάσει τον ατμοσφαιρικό, μελαγχολικό ήχο του Yorke με τις λεπτοδουλεμένες ηλεκτρονικές υφές του Pritchard. Το αποτέλεσμα; Ένα άλμπουμ που αναμένεται να καθηλώσει τους λάτρεις της πειραματικής μουσικής.