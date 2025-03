Κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ των DARKSIDE με τη νέα τους σύνθεση ως τριο

Messier 13 - Stay For A While

Το νέο άλμπουμ των Darkside, Nothing, κυκλοφόρησε από την Matador και αποτελεί την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά ως τρίο, με τους Nicolás Jaar, Dave Harrington και το νέο μέλος, τον ντράμερ Tlacael Esparza.

Αυτόν τον μήνα, το συγκρότημα ξεκινά την πρώτη του περιοδεία στη Βόρεια Αμερική μετά από 11 χρόνια, με εμφανίσεις σε Brooklyn, Seattle και Toronto, καθώς και συμμετοχές σε φεστιβάλ όπως το Coachella και το Big Ears.

Στα δύο πρώτα τους άλμπουμ, Psychic (2013) και Spiral (2021), οι Jaar και Harrington βασίστηκαν σε αποσπασματικές ιδέες και μελωδικές γραμμές. Ωστόσο, το "Nothing" διαμορφώθηκε μέσα από αυτοσχεδιασμούς και έναν πιο οργανικό τρόπο σύνθεσης. Η προσθήκη του Esparza ως μόνιμου μέλους επηρέασε καθοριστικά την ηχητική ταυτότητα της μπάντας, ενισχύοντας τον ρυθμικό χαρακτήρα των κομματιών.

Το άλμπουμ διαθέτει ατμοσφαιρικές κιθάρες, ηλεκτρονικούς ήχους και πολυεπίπεδες υφές που ξεφεύγουν από τις συμβατικές φόρμες. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές τοποθεσίες, όπως η Νότια Γαλλία, το Λος Άντζελες και το Παρίσι, αποτυπώνοντας μια αίσθηση πειραματισμού και ελευθερίας στη δημιουργία.

Το Nothing είναι ένα άλμπουμ που αναδεικνύει την εξέλιξη των Darkside, με κάθε κομμάτι να αποκαλύπτει νέες πτυχές του ήχου τους. Από το ατμοσφαιρικό "Slau" μέχρι το "Are You Tired (Keep On Singing)", που παντρεύει ηλεκτρονικά στοιχεία με πιο παραδοσιακές rock επιρροές, το άλμπουμ προσφέρει μια μοναδική ακουστική εμπειρία.

Η επιστροφή των Darkside ως τρίο σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική τους πορεία. Με την περιοδεία που ακολουθεί, το Nothing αναμένεται να αποκτήσει τη δυναμική που του αξίζει, τόσο στη σκηνή όσο και στο κοινό τους.