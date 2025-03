Iron Maiden: Κυκλοφορούν ένα visual book με τίτλο «Infinite Dreams» για τα 50 τους χρόνια!

Messier 13 - Stay For A While

Οι θρύλοι του heavy metal, Iron Maiden, ετοιμάζονται να γιορτάσουν μισό αιώνα ασταμάτητης μουσικής πορείας με ένα μοναδικό εικαστικό βιβλίο! Το Infinite Dreams έρχεται το φθινόπωρο του 2025 και υπόσχεται να βάλει φωτιά στις καρδιές των οπαδών τους με αδημοσίευτες φωτογραφίες, αρχειακό υλικό και πολλά ακόμα συλλεκτικά διαμάντια.

Ένα βιβλίο γεμάτο ιστορία και metal ενέργεια

Το Infinite Dreams θα είναι ένα σκληρόδετο, πολυτελές βιβλίο που θα ξετυλίγει τη θρυλική διαδρομή των Iron Maiden μέσα από εικόνες από εμβληματικά εξώφυλλα δίσκων και singles, φωτογραφίες της μπάντας (ναι, ακόμα και κάποιες που δεν έχεις ξαναδεί!), χειρόγραφους στίχους, σκηνικά props και αυθεντικά όργανα που χρησιμοποιήθηκαν σε ιστορικές περιοδείες.

Ακόμα καλύτερα; Το βιβλίο θα περιλαμβάνει έναν πρόλογο από τον ίδιο τον Steve Harris, τον μπασίστα και ιθύνοντα νου των Maiden, καθώς και έναν επίλογο από τον εκρηκτικό frontman, Bruce Dickinson!

Steve Harris: «Θα εντυπωσιαστείτε με όσα βρήκαμε»

Ο Harris δήλωσε ότι ακόμα και ο ίδιος έμεινε έκπληκτος με το πόσα σπάνια αντικείμενα μπόρεσε να ανακαλύψει για το βιβλίο. «Ήξερα ότι είχα κρατήσει αρκετά από τις πρώτες μέρες, αλλά το ότι είναι ακόμα σε τόσο καλή κατάσταση είναι απίστευτο. Η φωτογράφιση τα έφερε ξανά στη ζωή και νομίζω ότι οι fans θα το λατρέψουν! Ήταν η κατάλληλη στιγμή να τα συγκεντρώσουμε όλα για τα 50ά μας γενέθλια».

Iron Maiden: Run For Your Lives περιοδεία & 50 χρόνια heavy metal

Και αν νομίζεις ότι αυτό είναι όλο, ξανασκέψου το! Οι Iron Maiden ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την Run For Your Lives tour τον Μάιο, μια επική περιοδεία που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά τραγούδια από τα πρώτα εννέα άλμπουμ τους, από το ιστορικό ‘Iron Maiden’ (1980) μέχρι το ‘Fear Of The Dark’ (1992). Μιλάμε για μια πραγματική επιστροφή στις ρίζες, την καλύτερη δυνατή γιορτή για τα 50 τους χρόνια!