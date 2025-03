Damiano David: Ανακοινώνει το πρώτο του σόλο άλμπουμ, Funny Little Fears

Messier 13 - Stay For A While

Ο Damiano David, ο frontman των Måneskin, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου του σόλο άλμπουμ του με τίτλο Funny Little Fears. Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Μαΐου μέσω της Sony Music Italy / Arista, σηματοδοτώντας ένα νέο και τολμηρό κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ένα νέο μουσικό ταξίδι

Ο David, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως η φωνή των Måneskin, επιλέγει να κάνει ένα νέο βήμα στη μουσική του πορεία με έναν προσωπικό και εξερευνητικό δίσκο. Το Funny Little Fears αποτελείται από 14 κομμάτια και υπόσχεται να σπάσει τα στερεότυπα τόσο ηχητικά όσο και στιχουργικά. Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου, ο καλλιτέχνης επιχειρεί να ξεπεράσει τα όρια των μουσικών ειδών και να εμβαθύνει στις προσωπικές του σκέψεις και φόβους.

Τα πρώτα singles και η παραγωγή

Ο δίσκος περιλαμβάνει ήδη γνωστά κομμάτια όπως το "Born With A Broken Heart", το οποίο αποτέλεσε το ντεμπούτο single του, αλλά και το "Silverlines", μια παραγωγή του Labrinth, καθώς και το πιο πρόσφατο "Next Summer". Αυτές οι κυκλοφορίες έχουν ήδη κερδίσει την προσοχή των θαυμαστών του και προμηνύουν έναν δίσκο γεμάτο συναίσθημα και μουσική πολυμορφία.

Διαθέσιμες εκδόσεις και tracklist

Το Funny Little Fears θα είναι διαθέσιμο τόσο ψηφιακά όσο και σε φυσική μορφή, συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων βινυλίου και CD. Παρακάτω η λίστα των κομματιών:

Voices

Next Summer

Zombie Lady

The Bruise

Sick Of Myself

Angel

Tango

Born With A Broken Heart

Tangerine

Mars

The First Time

Perfect Life

Silverlines

Solitude (No One Understands Me)

Μια τολμηρή νέα αρχή

Η μετάβαση από το δυναμικό ροκ των Måneskin σε ένα πιο προσωπικό και βαθύ μουσικό ύφος δείχνει την καλλιτεχνική εξέλιξη του Damiano David. Με το Funny Little Fears, ο Ιταλός τραγουδιστής φαίνεται έτοιμος να εξερευνήσει νέους μουσικούς δρόμους και να εκφράσει με διαφορετικό τρόπο τη δημιουργικότητά του. Οι fans του περιμένουν με ανυπομονησία να ανακαλύψουν τη νέα αυτή πτυχή της μουσικής του προσωπικότητας.