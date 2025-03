Οι Linkin Park βρίσκονται ξανά στο στούντιο για νέο υλικό μετά το "From Zero"

Messier 13 - Stay For A While

Οι Linkin Park δεν επαναπαύονται στις δάφνες της πρόσφατης επιστροφής τους — μόλις λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ From Zero, το συγκρότημα βρίσκεται ήδη στο στούντιο δουλεύοντας πάνω σε νέα μουσική.

Η νέα εποχή των Linkin Park

Το From Zero, που κυκλοφόρησε το 2024, σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο για το συγκρότημα, καθώς είναι το πρώτο τους άλμπουμ μετά τον θάνατο του Chester Bennington. Στη θέση της βασικής φωνής βρίσκεται πλέον η Emily Armstrong από τους Dead Sara, η οποία έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς με τη δυναμική της παρουσία και το συναισθηματικό βάθος της ερμηνείας της.

Το άλμπουμ γνώρισε τεράστια επιτυχία, κατακτώντας την κορυφή των charts σε δέκα χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία και η Αυστραλία. Στις ΗΠΑ, ωστόσο, έφτασε στο Νο2, χάνοντας την πρωτιά από το νέο άλμπουμ των Ateez, Golden Hour: Part.2. Παρά τη μικρή αυτή «ήττα», το From Zero επιβεβαίωσε πως οι Linkin Park παραμένουν μία από τις πιο αγαπητές και επιδραστικές μπάντες της εποχής τους.

Δημιουργική φλόγα χωρίς παύση

Μέσα από τη σειρά τους στο YouTube, LPTV FROM ZERO, το συγκρότημα μοιράστηκε πρόσφατα πλάνα από το στούντιο στο Λος Άντζελες, όπου ο Mike Shinoda και η Emily Armstrong ηχογραφούν νέο υλικό. Οι σκηνές δείχνουν την μπάντα σε δημιουργική έξαρση, επιβεβαιώνοντας πως το From Zero ήταν μόνο η αρχή μιας νέας δημιουργικής εποχής για τους Linkin Park.

Συναυλίες και βραβεία

Η μπάντα, παράλληλα με τη δουλειά στο στούντιο, έχει ξεκινήσει την παγκόσμια περιοδεία της, με την εναρκτήρια συναυλία να γίνεται στο Estadio GNP Seguros στην Πόλη του Μεξικού. Η επιστροφή τους στη σκηνή έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans, ενώ η νέα τους σύνθεση έχει αγκαλιαστεί ζεστά από το κοινό.

Σημαντική στιγμή για τη νέα εποχή τους ήταν και η υποψηφιότητά τους στην κατηγορία International Group Of The Year στα BRIT Awards 2025, μία αναγνώριση που επισφραγίζει την επιτυχημένη επιστροφή τους.

Το μέλλον γράφεται τώρα

Αν και η εποχή μετά τον Chester ήταν γεμάτη προκλήσεις, οι Linkin Park δείχνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν να εξελίσσονται. Με νέα μουσική ήδη στα σκαριά, η μπάντα αποδεικνύει πως η ιστορία της όχι μόνο δεν τελείωσε, αλλά συνεχίζεται με νέες φωνές, νέα έμπνευση και την ίδια αφοσίωση που τους έκανε παγκόσμιο φαινόμενο.