The 1975, Neil Young και Olivia Rodrigo headliners του Glastonbury 2025

Μετά από μήνες εικασιών που προέβλεπαν από Eminem και Rihanna, μέχρι FKA Twigs στην αφίσα, ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα Πέμπτη 6 Μαρτίου το line-up του θρυλικού Glastonbury Festival. Headliners φέτος είναι οι Neil Young, The 1975 και Olivia Rodrigo, οι οποίοι θα εμφανιστούν στο Pyramid Stage την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα. Τη σκηνή του Other Stage θα αναλάβουν, αντιδιαμετρικά του χάρτη του Glasto οι Loyle Carner, Charli XCX και The Prodigy.

Άλλα αξιοσημείωτα ονόματα στο poster είναι εκείνα των Biffy Clyro, The Maccabees, Lucy Dacus, Father John Misty, RAYE, Wolf Alice, Doechii, St. Vincent, Deftones, Scissor Sisters, The Libertines και Wet Leg.

Το sold-out festival θα πραγματοποιηθεί από τις 25 μέχρι τις 29 Ιουνίου.

Στο line-up περιλαμβάνονται επίσης οι Alanis Morissette, Noah Kahan, Lola Young, Busta Rhymes, Brandi Carlile, Weezer, AJ Tracey, Future Islands, TV On The Radio, Self Esteem, CMAT, Jorja Smith και Turnstile.

Την περασμένη χρονιά, headliners του Glastonbury ήταν η Dua Lipa, οι Coldplay, η SZA και η Shania Twain.

