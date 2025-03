Green Day: Σατιρίζουν τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ JD Vance σε συναυλία στην Αυστραλία

Οι Green Day δεν φοβούνται ποτέ να εκφράσουν την άποψή τους – και το απέδειξαν ξανά στη συναυλία τους στη Μελβούρνη, όπου στο στόχαστρο βρέθηκε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance.

Πολιτικά μηνύματα στη σκηνή

Στις 1 Μαρτίου, οι Green Day παρουσίασαν ζωντανά στην Αυστραλία τα κλασικά τους άλμπουμ Dookie και American Idiot στην ολότητά τους, στέλνοντας παράλληλα ηχηρά πολιτικά μηνύματα.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του American Idiot, το συγκρότημα άλλαξε στίχους στο εμβληματικό κομμάτι, μετατρέποντας τον στίχο "I’m not a part of the redneck agenda" σε "I’m not a part of the MAGA agenda", σατιρίζοντας το κίνημα του πρώην προέδρου και νυν Προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump.

Ωστόσο, η πιο τολμηρή αλλαγή ήρθε στο "Jesus of Suburbia", όπου ο Billie Joe Armstrong αντικατέστησε τον στίχο "Am I retarded or am I just overjoyed?" με το αιχμηρό "Am I retarded or am I just JD Vance?", στρέφοντας τα βέλη του στον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Υποστήριξη στην Ουκρανία και επίθεση σε Musk-Trump

Οι αλλαγές στους στίχους δεν σταμάτησαν εκεί. Σε άλλο σημείο του "Jesus of Suburbia", το συγκρότημα πρόσθεσε έναν στίχο στήριξης στην Ουκρανία, τραγουδώντας "We are the kids of war and peace / From Ukraine to the Middle East" αντί του αρχικού "From Anaheim to the Middle East".

Λίγο αργότερα, ο Armstrong συνέχισε τις επιθέσεις του, στρεφόμενος εναντίον τόσο του Donald Trump όσο και του Elon Musk, ρωτώντας το κοινό: "Δεν θέλετε να το βουλώσει ο Elon Musk; Δεν θέλετε να το βουλώσει ο Donald Trump;", προκαλώντας ενθουσιασμό στους παρευρισκόμενους.

Green Day: Η πολιτική στάση ενός punk rock συγκροτήματος

Οι Green Day δεν είναι ξένοι στην πολιτική σάτιρα. Το American Idiot του 2004 υπήρξε ένα από τα πιο έντονα πολιτικά άλμπουμ της δεκαετίας, με κριτική στη διακυβέρνηση του George W. Bush και στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.

Η συνέχιση αυτής της παράδοσης στη σημερινή εποχή δείχνει ότι οι Green Day παραμένουν μια μπάντα που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τη μουσική της ως εργαλείο πολιτικού σχολιασμού, προκαλώντας αντιδράσεις και παραμένοντας πιστοί στις punk ρίζες τους.

Το μήνυμα είναι σαφές: η μουσική των Green Day δεν είναι απλά διασκέδαση – είναι και πολιτική δήλωση.