Η Lady Gaga δηλώνει πως το νέο της άλμπουμ Mayhem έχει ως έμπνευση τους Nine Inch Nails και τους Radiohead

Συγκροτήματα όπως οι New York Dolls έχτισαν τον μύθο του rock 'n' roll και μούρες σαν τον David Johansen (που μόλις έφυγε από τη ζωή) δικαίωσαν με κάθε τρόπο το: It's Only Rock 'n' Roll But I Like It. Τα κάνατε όλα άψογα κούκλες μου.