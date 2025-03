Elton John & Brandi Carlile κυκλοφορούν το "Swing for the Fences", έναν ύμνο αφιερωμένο στα LGBTQ+ παιδιά

Messier 13 - Stay For A While

Ο θρυλικός Elton John και η σπουδαία τραγουδοποιός Brandi Carlile ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο τους τραγούδι "Swing for the Fences", το δεύτερο single από το επερχόμενο κοινό τους άλμπουμ Who Believes in Angels?. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο για streaming και έχει χαρακτηριστεί από την ίδια την Carlile ως «ένας ύμνος για τα νεαρά gay παιδιά εκεί έξω».

Ένα τραγούδι-ύμνος για τη διαφορετικότητα

Το "Swing for the Fences" ξεχωρίζει για την αισιόδοξη, δυναμική του διάθεση, με σαρωτικές κιθάρες και το χαρακτηριστικό πιάνο του Elton John να πρωταγωνιστούν. Οι στίχοι ενθαρρύνουν τους ακροατές να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς φόβο και περιορισμούς, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα αυτοπεποίθησης και αποδοχής:

"Don’t hold your shoulders like a high school dance / A white flag holder in a hopeless romance / Red light kids crossing over the line".

Το προσωπικό στοίχημα της Brandi και του Elton

Όπως εξηγεί η Brandi Carlile, το τραγούδι γεννήθηκε από μια βαθιά προσωπική ανάγκη: «Είμαι μια gay γυναίκα, ο Elton είναι gay άντρας, έχουμε οικογένειες και έχουμε δει τα όνειρά μας να γίνονται πραγματικότητα. Σκέφτηκα, δεν θα ήταν υπέροχο να γράψουμε έναν ύμνο για τα νεαρά gay παιδιά, έναν ύμνο που να τα καλεί να ζήσουν μια μεγαλύτερη, πιο κομψή, πιο λαμπερή ζωή;»

Ο Elton John, από την πλευρά του, αποκάλυψε ότι το "Swing for the Fences" ήταν το σημείο-κλειδί που έδωσε ξεκάθαρη κατεύθυνση στο άλμπουμ: «Ήταν δύσκολο να φτάσουμε εκεί, αλλά ξέραμε πως έπρεπε να σηκώσουμε τον πήχη. Όταν αυτό το τραγούδι πήρε μορφή, νιώσαμε όλοι μια τεράστια χαρά και ευφορία. Ξαφνικά, όλες οι αβεβαιότητες εξαφανίστηκαν – και απλά ακούστηκε υπέροχο.»

Ένα άλμπουμ γεμάτο έμπνευση

Το Who Believes in Angels? αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 4 Απριλίου και υπόσχεται να είναι μια μουσική γιορτή γεμάτη συναισθήματα, κοινωνικά μηνύματα και ασύγκριτη χημεία ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Το πρώτο single, που έφερε τον τίτλο του άλμπουμ, έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό, ενώ το "Swing for the Fences" έρχεται να επιβεβαιώσει πως πρόκειται για ένα project που έχει κάτι πολύτιμο να πει.

Μια ιδιαίτερη συναυλία στο Λονδίνο

Λίγο πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ, οι Elton John και Brandi Carlile θα ανέβουν μαζί στη σκηνή του ιστορικού London Palladium για ένα μοναδικό live με τίτλο «An Evening With Elton John & Brandi Carlile». Η συναυλία έχει ήδη ανακοινωθεί ως sold out, δείχνοντας τη δίψα του κοινού να ζήσει από κοντά αυτή τη σπάνια συνεργασία.

Μουσική με νόημα

Το "Swing for the Fences" είναι πολλά περισσότερα από ένα τραγούδι. Είναι μια δήλωση, ένα κάλεσμα για ελευθερία και υπερηφάνεια. Σε μια εποχή όπου τα ζητήματα της ταυτότητας και της αποδοχής συνεχίζουν να απασχολούν τις κοινωνίες παγκοσμίως, η μουσική του Elton και της Brandi έρχεται σαν ένα ηχηρό μήνυμα: Ζήσε με θάρρος, αγάπησε δυνατά, και – όπως λέει ο τίτλος – στόχευσε όσο πιο ψηλά μπορείς.