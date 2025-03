Massive Attack: Ένα νέο ακυκλοφόρητο τραγούδι ταξιδεύει στη Σελήνη μέσα από το Piccadilly Un:Plugged

Messier 13 - Stay For A While

Οι Massive Attack επιστρέφουν με έναν πρωτότυπο και εντυπωσιακό τρόπο, συμμετέχοντας σε μια νέα καλλιτεχνική εγκατάσταση στο κέντρο του Λονδίνου, το Piccadilly Un:Plugged, που συνδυάζει μουσική, τέχνη και διαστημική τεχνολογία. Στο πλαίσιο της έκθεσης, το διάσημο βρετανικό συγκρότημα παρουσιάζει ένα ακυκλοφόρητο cover του τραγουδιού "Everything is going according to plan" της ρωσικής punk μπάντας Grob.

Ένα ταξίδι μουσικής από τη Γη στη Σελήνη και πίσω

Το Piccadilly Un:Plugged είναι μια φουτουριστική και καθηλωτική εμπειρία, σχεδιασμένη από τη διεθνούς φήμης καλλιτέχνη και designer Dr. Nelly Ben Hayoun-Stépanian. Η εγκατάσταση αντλεί έμπνευση από τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά του Λονδίνου, αλλά παράλληλα εξερευνά θέματα όπως η αστρονομία, η περιβαλλοντική προστασία του διαστήματος και η σύνδεση της ανθρωπότητας με το σύμπαν.

Το highlight της έκθεσης είναι η «σεληνιακή αναπήδηση» του ήχου: τραγούδια και ηχητικά τοπία αποστέλλονται στη Σελήνη και επιστρέφουν στη Γη μέσω της τεχνολογίας Earth-Moon-Earth (EME), μια τεχνική που απαιτεί τη χρήση ισχυρών ραδιοτηλεσκοπίων, όπως το εμβληματικό Lovell Telescope του Πανεπιστημίου του Manchester.

Οι Massive Attack και η πολιτική χροιά του cover

Το τραγούδι "Everything is going according to plan", γραμμένο από τον Yegor Letov τη δεκαετία του ’80, αποτελεί μια σκληρή κριτική προς το ρωσικό κράτος. Οι Massive Attack το πρωτοερμήνευσαν ζωντανά στα ρωσικά το 2013, σε μια συνεργασία τους με τον σκηνοθέτη Adam Curtis. Στη νέα του εκδοχή για το Piccadilly Un:Plugged, το κομμάτι ντύνεται με μινιμαλιστικά στρατιωτικά τύμπανα και σκοτεινά, υποβλητικά synths, μετατρέποντας το σε μια καθηλωτική ηχητική εμπειρία.

Ένα καλλιτεχνικό κάλεσμα στο διάστημα

Οι Massive Attack δεν είναι οι μόνοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην πρωτοποριακή αυτή δράση. Μαζί τους, τραγούδια στέλνουν στη Σελήνη και οι Pussy Riot, The Avalanches, Moses Boyd, Ayse Hassan (Savages), Mirrored Fatality και EOBIONT (Láwû Makuriye’nt). Ο συνδυασμός επιστήμης και τέχνης βρίσκεται στην καρδιά του εγχειρήματος, με τον καθηγητή Simon Garrington να εξηγεί πως η σεληνιακή επιφάνεια «χαράσσεται» μέσα στο σήμα που επιστρέφει στη Γη, δίνοντας μια μοναδική υφή και χαρακτήρα στον ήχο.

Ένα δωρεάν πολιτιστικό γεγονός στο κέντρο του Λονδίνου

Το Piccadilly Un:Plugged λαμβάνει χώρα στην Πλατεία Piccadilly από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Art After Dark του οργανισμού Art of London, και είναι ελεύθερο για το κοινό.

Massive Attack: Επιστροφή με οικολογική συνείδηση

Το δίδυμο των Massive Attack επανενώθηκε το 2024 για την πρώτη τους συναυλία μετά από πέντε χρόνια, ωστόσο ακύρωσαν την προγραμματισμένη περιοδεία τους στις ΗΠΑ για «απρόβλεπτους λόγους». Μάλιστα, αποκάλυψαν πως απέρριψαν πρόταση να εμφανιστούν στο Coachella 2025, επικαλούμενοι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του φεστιβάλ.