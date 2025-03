Το έβδομο άλμπουμ της Lady Gaga, MAYEM είναι εδώ!

Messier 13 - Stay For A While

Share this

Η Lady Gaga επιστρέφει δυναμικά με το νέο της άλμπουμ Mayhem που κυκλοφόρησε σήμερα, 7 Μαρτίου 2025. Αυτό το πολυαναμενόμενο έργο σηματοδοτεί μια προσωπική αναγέννηση για την καλλιτέχνιδα, καθώς επιστρέφει στις σκοτεινές ποπ ρίζες της, ενώ ταυτόχρονα εξερευνά νέα μουσικά μονοπάτια.

Το Mayhem αποτελείται από 14 τραγούδια, με χαρακτηριστικά singles όπως τα "Disease", "Abracadabra" και το "Die With a Smile", μια συνεργασία με τον Bruno Mars. Το τελευταίο μάλιστα κέρδισε το βραβείο Grammy για την καλύτερη pop duo/group performance.

Ηχητικά, το άλμπουμ συνδυάζει την ηλεκτρονική dance-pop αισθητική του The Fame με στοιχεία electro-grunge από το "Born This Way". Η Gaga συνεργάστηκε με παραγωγούς όπως οι Andrew Watt, Cirkut και Gesaffelstein, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που θυμίζει τα πρώτα της χρόνια, αλλά με μια σύγχρονη προσέγγιση.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ παρουσιάζει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Gaga πίσω από σπασμένο γυαλί, αντικατοπτρίζοντας την έννοια του "chaos" που διαπνέει το έργο. Η ίδια η Gaga περιγράφει το άλμπουμ ως έναν "χαοτικό" και "πολυμορφικό" μουσικό ταξίδι, που αντανακλά την αγάπη της για τη μουσική και την προσωπική της πορεία.

Η Gaga έχει ήδη ξεκινήσει την προώθηση του άλμπουμ με εμφανίσεις σε εκπομπές όπως το "Saturday Night Live" και έχει προγραμματίσει μια σειρά από ζωντανές εμφανίσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας δωρεάν συναυλίας στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 3 Μαΐου.

Με το Mayhem, η Lady Gaga αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ικανότητά της να εξελίσσεται μουσικά, παραμένοντας ωστόσο πιστή στην καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Η tracklist: