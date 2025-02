H Selena Gomez συνεργάζεται με την Gracie Abrams στο νέο single "Call me when you break up"

The Weeknd – Hurry Up, Tomorrow

Η Selena Gomez επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή με το νέο της single "Call Me When You Break Up", μια συνεργασία με την ανερχόμενη τραγουδοποιό Gracie Abrams. Το τραγούδι αποτελεί μέρος του επερχόμενου άλμπουμ της Gomez, με τίτλο I Said I Love You First, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Μαρτίου 2025.

Το άλμπουμ αυτό είναι ιδιαίτερο, καθώς αποτελεί καρπό της συνεργασίας της Gomez με τον αρραβωνιαστικό της, τον παραγωγό Benny Blanco. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο στούντιο, δουλεύοντας σε τραγούδια όπως το "Same Old Love" και το "Kill Em With Kindness" από το άλμπουμ Revival. Η χημεία τους, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, οδήγησε στη δημιουργία αυτού του άλμπουμ, το οποίο αφηγείται την ερωτική τους ιστορία και την κοινή τους πορεία.

Το "Call Me When You Break Up" κυκλοφόρησε στις 20 Φεβρουαρίου 2025, συνοδευόμενο από ένα μουσικό βίντεο που σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Blanco. Στο βίντεο, η Gomez και η Abrams εμφανίζονται σε σκηνές στο κρεβάτι που θυμίζουν φιλικές στιγμές, προσδίδοντας μια οικεία και αυθεντική αίσθηση στο κομμάτι. Το τραγούδι είναι ένα από τα 14 που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ, το οποίο υπόσχεται να προσφέρει μια βαθιά και προσωπική ματιά στη σχέση και τη δημιουργική συνεργασία του ζευγαριού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο single του άλμπουμ, με τίτλο "Scared of Loving You", κυκλοφόρησε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Το κομμάτι αυτό, σε παραγωγή των Blanco και Finneas, δίνει το στίγμα για το ύφος και τη θεματολογία του άλμπουμ, που επικεντρώνεται στην αγάπη και τις προκλήσεις της.

Η Gomez είχε πρόσφατα δηλώσει ότι σκεφτόταν να αποσυρθεί από τη μουσική, καθώς απολάμβανε την εμπειρία της στην υποκριτική, ειδικά μετά τη συμμετοχή της στην ταινία Emilia Pérez. Ωστόσο, η ανακοίνωση αυτού του άλμπουμ αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη για τους θαυμαστές της, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη της για τη μουσική παραμένει ζωντανή.