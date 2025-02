Οι Fontaines D.C. «teasάρουν» το νέο τους κομμάτι "It’s Amazing To Be Young"

Οι αγαπημένοι μας Ιρλανδοί Fontaines D.C., επέστρεψαν με νέα μουσική. Μέσα από τα social media τους, οι Δουβλινέζοι μάς έδωσαν μια πρώτη γεύση από το επερχόμενο κομμάτι τους, "It’s Amazing To Be Young", και ναι, ακούγεται τόσο συναρπαστικό όσο υποδηλώνει ο τίτλος του!

Στις 19 Φεβρουαρίου, η μπάντα ανέβασε στο Instagram ένα μυστηριώδες teaser video. Το κλιπ ξεκινά με ένα κοντινό πλάνο μιας κοπέλας που κοιτάζει ανέκφραστα την κάμερα. Σιγά-σιγά, το πλάνο ανοίγει και αποκαλύπτει ότι βρίσκεται στο πορτ-μπαγκάζ ενός μικρού κόκκινου αυτοκινήτου, με τα χέρια της κολλημένα στο πίσω τζάμι. Το αυτοκίνητο ξεκινά και κινείται μέσα από ένα προάστιο, ενώ στο τέλος εμφανίζεται μια κόκκινη κάρτα με τη φράση: "It’s Amazing To Be Young".

Η μουσική που ντύνει το teaser είναι ένα καθαρόαιμο Fontaines D.C. κομμάτι. Ο Grian Chatten τραγουδάει με εκείνο το γνώριμο, ποιητικό του ύφος:

"It’s amazing to be young / Sometimes I wake up and it’s dark / Perform the ritual that puts me in the part", ενώ οι ακουστικές κιθάρες και τα δυνατά drums δημιουργούν μια φωτεινή, ανεβαστική ατμόσφαιρα. Το vibe του κομματιού θυμίζει το "Favourite", το οποίο ήταν το δεύτερο single από το τελευταίο τους album, "Romance".

Οι fans φυσικά ξετρελάθηκαν, με έναν να σχολιάζει: «Χρειαζόμαστε ένα ‘Romance’ deluxe edition!!!», ενώ άλλος πρόσθεσε: «Ήδη νέο κομμάτι; Η καλύτερη είδηση της εβδομάδας!».

Με το Romance να έχει αποθεωθεί από κοινό και κριτικούς, φαίνεται πως οι Fontaines D.C. έχουν ακόμη πολλές μουσικές εκπλήξεις για εμάς. Μήπως έρχεται κάτι ακόμα μεγαλύτερο στον ορίζοντα; Μένει να το ανακαλύψουμε!