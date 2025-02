Δείτε το βίντεο του νέου single της Kim Deal "Big Ben Beat" σε σκηνοθεσία Richard Ayoade

The Weeknd – Hurry Up, Tomorrow

Η Kim Deal επέστρεψε με νέο κομμάτι και έβαλε τον -γνωστό από το IT Crowd και το Community- Richard Ayoade στη σκηνοθετική καρέκλα για το βίντεο του "Big Ben Beat", από το άλμπουμ Nobody Loves You More. Το αποτέλεσμα; Ένα παιχνιδιάρικο, γεμάτο εφέ και αλλόκοτες σκηνές μικρού μήκους φιλμ, που σε βάζει σε μια λούπα μεταξύ πραγματικότητας και κινηματογραφικής φαντασίας.

Ο Ayoade δεν αρκέστηκε μόνο στη σκηνοθεσία, αλλά εμφανίζεται κιόλας στο βίντεο, παρέα με την Deal, τη Fay Milton των Savages, καθώς και τη δική του οικογένεια. Το όλο vibe είναι σουρεαλιστικό, γεμάτο κοφτερό μοντάζ, επαναλαμβανόμενες σκηνές και ένα ιδιαίτερο, κλειστοφοβικό αλλά και παιχνιδιάρικο ύφος που μόνο ένας σκηνοθέτης σαν τον Ayoade θα μπορούσε να αποδώσει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο συνεργάζονται – ο Ayoade είχε σκηνοθετήσει και το βίντεο των Breeders για το "Spacewoman" το 2018. Αυτή τη φορά, έφερε μαζί του τον Erik Wilson, τον κινηματογραφιστή πίσω από τις ταινίες The Double και Submarine, για να δημιουργήσουν κάτι που μοιάζει βγαλμένο από indie φεστιβάλ κινηματογράφου. Σε δηλώσεις του, ο Ayoade αποθέωσε την Deal, λέγοντας πως «ξεκινάει από ένα επίπεδο ιδιοφυΐας και μετά ανεβαίνει κι άλλο».

Η Deal δεν επαναπαύεται όμως στο studio – ξεκινάει τις live εμφανίσεις της αύριο στο Cincinnati, ενώ την 1η Μαρτίου θα βρεθεί στο Λονδίνο για ένα μοναδικό show πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ για την υπόλοιπη περιοδεία της.