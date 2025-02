Ο Bon Iver κυκλοφορεί το leading single του νέου δίσκου του "Everything Is Peaceful Love"

John Glacier - Like A Ribbon

Όπως είχε υποσχεθεί, ο Bon Iver κυκλοφόρησε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο "Everything Is Peaceful Love", το πρώτο μουσικό δείγμα από τον επερχόμενο δίσκο του SABLE, fABLE, που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το νέο single συνοδεύεται από ένα αισιόδοξο μουσικό βίντεο γεμάτο χαμόγελα, σε σκηνοθεσία του John Wilson, γνωστού από τη δημοφιλή σειρά του HBO How To With John Wilson.

Σε δήλωσή του, ο Justin Vernon εξήγησε τη σημασία του τραγουδιού και του βίντεο:

«Ήξερα ακριβώς τι είδους δίσκο ήθελα να φτιάξω από τη μέρα που δημιουργήσαμε το 'Everything Is Peaceful Love'. Πάντα ήξερα ότι αυτή θα ήταν η αίσθηση που ήθελα να μοιραστώ πρώτη. Ήθελα το βίντεο να δείχνει απλώς ανθρώπους που χαμογελούν ανεξέλεγκτα. Ευτυχώς, ο Eric Timothy Carlson πρότεινε να έρθουμε σε επαφή με τον John Wilson, τον δημιουργό του πιο συγκινητικού και ξεκαρδιστικού προγράμματος της τηλεόρασης.

Είχαμε τρομερή τύχη, γιατί ο John αγάπησε την ιδέα. Βγήκε έξω, τράβηξε υπέροχα πλάνα και τα έδεσε όλα αρμονικά με το τραγούδι. Για μένα, αυτό το βίντεο συνοψίζει όλη την ουσία του άλμπουμ: ότι η ευτυχία και η χαρά είναι η υπέρτατη μορφή ύπαρξης, η πραγματική δύναμη που μας κρατά ζωντανούς. Και ότι, ίσως, αν παίρναμε τον εαυτό μας λίγο λιγότερο στα σοβαρά, θα μπορούσαμε να θεραπεύσουμε τον κόσμο».

Ο δίσκος SABLE, fABLE θα κυκλοφορήσει στις 11 Απριλίου μέσω της Jagjaguwar και αποτελεί το πρώτο άλμπουμ του Bon Iver μετά το i,i (2019). Για τη δημιουργία του, ο Vernon συνεργάστηκε με τον παραγωγό Jim-E Stack και καλλιτέχνες όπως οι Dijon, Flock of Dimes και Danielle Haim.

Η επιστροφή του Bon Iver φαίνεται να έχει μια πιο φωτεινή και αισιόδοξη διάθεση, φέρνοντας στο προσκήνιο τη δύναμη της απλής χαράς και της ανθρώπινης σύνδεσης.