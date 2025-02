H Sheryl Crow πούλησε το Tesla της ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του Elon Musk

Η διάσημη τραγουδίστρια Sheryl Crow αποφάσισε να πουλήσει το ηλεκτρικό της αυτοκίνητο Tesla, ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Elon Musk. «Πρέπει να αποφασίσεις με ποιον είσαι διατεθειμένος να συμπλεύσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, η Crow δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο όπου το Tesla της απομακρύνεται με γερανό, ενώ εκείνη του κουνά το χέρι αποχαιρετώντας το. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Οι γονείς μου πάντα έλεγαν… είσαι το ίδιο με αυτούς που συναναστρέφεσαι. Έρχεται η στιγμή που πρέπει να αποφασίσεις με ποιον θέλεις να συμπλεύσεις. Αντίο, Tesla».

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως τα χρήματα από την πώληση του αυτοκινήτου τα δώρισε στο NPR (National Public Radio), το οποίο, όπως τόνισε, βρίσκεται «υπό απειλή» από τον Musk, τον οποίο ειρωνικά αποκάλεσε «Πρόεδρο Musk». Η Crow εξέφρασε την ελπίδα της ότι ο δημόσιος ραδιοφωνικός σταθμός θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι «η αλήθεια θα βρίσκει πάντα τον δρόμο της προς όσους θέλουν να τη γνωρίσουν».

Η κίνηση αυτή της Sheryl Crow συνδέεται με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, καθώς μετά την ορκωμοσία του Donald Trump στις 20 Ιανουαρίου, ο Elon Musk ανέλαβε επικεφαλής του νεοσύστατου Υπουργείου Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (Department Of Government Efficiency – DOGE). Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει ταχθεί υπέρ της διακοπής κρατικής χρηματοδότησης του NPR, υποστηρίζοντας ότι ο σταθμός θα πρέπει να επιβιώσει χωρίς κρατική υποστήριξη. Στις 4 Φεβρουαρίου, ο Musk έγραψε στο Twitter: «Αποχρηματοδοτήστε το NPR. Πρέπει να επιβιώσει μόνο του».

Defund NPR. It should survive on its own.



