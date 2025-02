O Brian Molko των Placebo διώκεται ποινικά επειδή αποκάλεσε την Πρωθυπουργό της Ιταλίας «φασίστρια»

Ο τραγουδιστής των Placebo, Brian Molko, αντιμετωπίζει κατηγορίες για δυσφήμιση, καθώς φέρεται να αποκάλεσε την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Giorgia Meloni, «φασίστρια» και «ρατσίστρια».

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2023, κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος στο Sonic Park Festival στο Τορίνο, μπροστά σε 10.000 θεατές. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Molko ακούγεται να περιγράφει την Meloni ως «ένα κομμάτι σκατά, φασίστρια, ρατσίστρια» και να της απευθύνει τη φράση «άντε γ@σου».

Οι εισαγγελείς του Τορίνο άνοιξαν αμέσως έρευνα για τις δηλώσεις του και υπέβαλαν μήνυση εις βάρος του για δυσφήμιση. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιταλίας ενέκρινε την εκκίνηση νομικών διαδικασιών εναντίον του Molko με την κατηγορία της «προσβολής των θεσμών», αδίκημα που επιφέρει πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

During the Stupinigi Sonic Park, the Placebo lead singer Brian Molko calls PM Giorgia Meloni 'racist, fascist', concluding 'fuck you'.



July 11, 2023 pic.twitter.com/eqmJLcH4Qp