Guns n' Roses και Tool στη μεγάλη συναυλία των Black Sabbath "Back to the Beginning"

Το τελευταίο σόου των Black Sabbath μόλις έγινε ακόμη πιο εντυπωσιακό! Στη θρυλική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στο Villa Park στο Μπέρμιγχαμ, Αγγλία, στις 5 Ιουλίου, προστέθηκαν οι Guns N’ Roses και οι Tool, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ήδη γεμάτο αστέρια lineup.

Η συναυλία με τίτλο "Back to the Beginning" σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τους Black Sabbath και τον τραγουδιστή τους Ozzy Osbourne. Ήδη είχαν ανακοινωθεί ονόματα-κολοσσοί όπως Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax, Mastodon, ενώ τώρα στη λίστα έρχονται να προστεθούν ακόμα περισσότερα θρυλικά συγκροτήματα.

Εκτός από τους Guns N’ Roses και Tool, θα συμμετέχουν επίσης οι Rival Sons, καθώς και σπουδαίοι μουσικοί όπως ο παραγωγός Andrew Watt, ο David Ellefson (πρώην μπασίστας των Megadeth), ο Mike Bordin (Faith No More), ο Vernon Reid (Living Colour) και ο Whitfield Crane (Ugly Kid Joe).

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Jason Momoa, ενώ ήδη είχαν επιβεβαιώσει την παρουσία τους κορυφαίοι καλλιτέχνες όπως Billy Corgan, Chad Smith, Fred Durst, Jonathan Davis, ο Tobias Forge των Ghost (Papa V Pepetua), καθώς και ο μουσικός διευθυντής του σόου Tom Morello.

Από την άλλη, ο Ozzy Osbourne αποκάλυψε ότι λόγω των προβλημάτων υγείας του –συμπεριλαμβανομένης της μάχης του με τη νόσο του Πάρκινσον– δεν θα καταφέρει να παίξει ένα πλήρες σετ με τους Black Sabbath, αλλά θα συμμετάσχει σε «μερικά κομμάτια εδώ κι εκεί».

Παρόλα αυτά, η συναυλία υπόσχεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην ιστορία της heavy metal μουσικής, φέρνοντας μαζί τους θρύλους του είδους για μία μοναδική, ανεπανάληπτη βραδιά.