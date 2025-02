Δείτε τις ερμηνείες των David Byrne, Lady Gaga, Devo και άλλων στην επετειακή συναυλία του SNL50

Η 50ή επέτειος της εμβληματικής τηλεοπτικής εκπομπής "Saturday Night Live" γιορτάστηκε με μια εντυπωσιακή συναυλία, το SNL50: The Homecoming Concert. Η εκδήλωση, διάρκειας τριών ωρών, πραγματοποιήθηκε στο φημισμένο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης και μεταδόθηκε ζωντανά από το NBC την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου. Στη σκηνή ανέβηκαν μερικοί από τους μεγαλύτερους αστέρες της μουσικής βιομηχανίας, αποτίοντας φόρο τιμής στο ιστορικό TV show που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στη μουσική και την κωμωδία.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έλαβαν μέρος ήταν οι David Byrne, Lady Gaga, Devo, Robyn, καθώς και τα εναπομείναντα μέλη των Nirvana με τον Post Malone. Το event κατάφερε να ενώσει διαφορετικές μουσικές γενιές, ενώ παράλληλα συνδύασε αγαπημένα σκετς με ξεχωριστές εμφανίσεις έκπληξη.

Ο David Byrne εμφανίστηκε στη σκηνή με τη Robyn, φορώντας και οι δύο oversized γκρι κοστούμια, ερμηνεύοντας το διάσημο κομμάτι της Σουηδής τραγουδίστριας "Dancing on My Own" από το 2010. Η Lady Gaga, από την πλευρά της, ξεκίνησε να τραγουδά το "Shallow" στο πιάνο μαζί με τον Andy Samberg, όμως σύντομα το γύρισαν σε κωμικό νούμερο, ερμηνεύοντας αντί αυτού το θρυλικό "Dick in a Box" από τους The Lonely Island.

Το medley της βραδιάς έκλεψε την παράσταση, με τους Chris Parnell, Bad Bunny, T-Pain και Eddie Vedder να συμμετέχουν σε ερμηνείες θρυλικών κομματιών όπως "Lazy Sunday", "I Just Had Sex", "I’m on a Boat" και "Jack Sparrow".

Οι B-52’s ξεσήκωσαν το κοινό με το "Love Shack", με τη βοήθεια των Fred Armisen, Bowen Yang και Sarah Sherman. Το πολυαναμενόμενο reunion των Nirvana με τον Post Malone στα φωνητικά πρόσφερε μια εκρηκτική εκτέλεση του "Smells Like Teen Spirit". Παράλληλα, η Cher χάρισε μια συγκινητική στιγμή ερμηνεύοντας το "If I Could Turn Back Time".

Οι Devo συνεργάστηκαν με τον Fred Armisen για το "Uncontrollable Urge", ενώ οι Fugees πραγματοποίησαν μια μικρή επανένωση με τη Ms. Lauryn Hill και τον Wyclef Jean, ερμηνεύοντας τα "Killing Me Softly" και "Lost Ones". Η Miley Cyrus μαζί με τη Brittany Howard ερμήνευσαν το "Crazy Little Thing Called Love", ενώ ο Bill Murray τραγούδησε το "You’re All I Need to Get By" με τις Maya Rudolph και Cecily Strong.

Ατομικές εμφανίσεις στη σκηνή πραγματοποίησαν οι Eddie Vedder, Miley Cyrus, Lauryn Hill, Lady Gaga, Bonnie Raitt, Bad Bunny, Jack White, Snoop Dogg, Backstreet Boys, Mumford & Sons, Brandi Carlile και Jelly Roll. Επιπλέον, οι Arcade Fire, David Byrne, St. Vincent και η Preservation Hall Jazz Band παρουσίασαν ένα μοναδικό medley των "Heroes" και "Wake Up".

Η συναυλία αυτή κατάφερε να αποδώσει φόρο τιμής όχι μόνο στην πενηντάχρονη πορεία του SNL αλλά και στην επιρροή του στη μουσική και την κωμωδία.