PartyNextDoor και Drake ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ με τίτλο "$ome $exy $ongs 4 U"

Οι longtime συνεργάτες και συμπατριώτες PartyNextDoor και Drake έρχονται με καινούριο άλμπουμ την επόμενη βδομάδα! Το κοινό τους project, $ome $exy $ongs 4 U, σκάει ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου (14 Φεβρουαρίου).

Η σχέση των δύο ξεκινάει πίσω στο 2013, όταν ο Drake συμμετείχε στο "Over Here" του PartyNextDoor. Από τότε, έχουν συνεργαστεί σε κομμάτια όπως "Own It", "Recognize", "Preach" και "Loyal".

Ο Drake έβγαλε το τελευταίο του solo album, For All the Dogs, τον Οκτώβριο του 2023. Το $ome $exy $ongs 4 U θα είναι το τρίτο μεγάλο collaborative project του Τορόντο native, μετά το What a Time to Be Alive (με Future) και το Her Loss (με 21 Savage). Στο μεταξύ, ετοιμάζεται να περιοδεύσει σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία αργότερα μέσα στον μήνα.

Ο PartyNextDoor επέστρεψε πέρυσι με το PartyNextDoor 4 (P4), το πρώτο του άλμπουμ μετά το Partymobile του 2020 και το πρώτο self-titled project του από το PartyNextDoor 3 (P3) του 2016.

Ούτε ο Drake ούτε ο PartyNextDoor ήταν στα Grammy 2025 προχθές, αλλά... η παρουσία τους έγινε αισθητή! Ο Kendrick Lamar σάρωσε με το "Not Like Us", το diss track του προς τους καλλιτέχνες της OVO Sound, το οποίο κέρδισε πέντε βραβεία. Στο μεταξύ, ο Drake δεν θα αφήσει τον Lamar να χαρεί τη δόξα του αφού έχει ήδη κινηθεί νομικά εναντίον της Universal Music Group για συκοφαντική δυσφήμιση.