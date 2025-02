Ο Steven Tyler τραγουδά για πρώτη φορά μετά το ατύχημα στις φωνητικές χορδές που τον ανάγκασε να αποσυρθεί

Ο Steven Tyler επέστρεψε στη σκηνή για πρώτη φορά μετά την απόσυρση των Aerosmith από τις περιοδείες, λόγω του τραυματισμού του στις φωνητικές χορδές.

Το βράδυ της Κυριακής (2 Φεβρουαρίου), ο frontman έπαιξε ένα σετ έξι κομματιών στο Hollywood Palladium, στο πλαίσιο του Janie’s Fund Grammy Watch Party & Benefit Concert.

Αν και δεν μοιράστηκε τελικά τη σκηνή με τον Joe Perry, όπως είχε ανακοινωθεί, ο Tyler είχε μαζί του τον μπασίστα των Aerosmith, Tom Hamilton, καθώς και μια all-star μπάντα, με τον Nuno Bettencourt (Extreme), τον Matt Sorum, τον Mick Fleetwood και τον Chris Robinson των Black Crowes.

Το setlist περιλάμβανε κλασικά κομμάτια των Aerosmith όπως "Toys in the Attic", "Sweet Emotion", "Dream On" (με guest vocals από τη Lainey Wilson) και "Walk This Way" (με Jessie J). Για αρχή και φινάλε, ο Tyler επέλεξε δύο θρυλικά covers—το "More Than Words" των Extreme (με τον Bettencourt) και το "Heartbreaker" των Led Zeppelin.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η φωνή του Tyler ακούγεται δυνατή, γεγονός που έδωσε ελπίδες στους fans για μελλοντικά one-off shows, ακόμα κι αν η πλήρης επανένωση των Aerosmith παραμένει αβέβαιη. Παρόλα αυτά, ο Hamilton είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να «κάνουν κάτι στο μέλλον», τονίζοντας ότι η ανάρρωση του Tyler πηγαίνει πολύ καλά.

Ο Tyler είχε τραυματιστεί το 2023, μόλις τρεις συναυλίες μετά την έναρξη της αποχαιρετιστήριας περιοδείας των Aerosmith, η οποία τελικά αναβλήθηκε. Στο μεταξύ, έκανε μία μόνο εμφάνιση—ως guest σε συναυλία των Black Crowes τον Μάιο του 2024—προτού το συγκρότημα ανακοινώσει την οριστική αποχώρησή του από τις περιοδείες.