Ακούστε το νέο single της Doechii "Nosebleeds"

Η Doechii δεν εφησυχάζει καθόλου μετά τη νίκη της για Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ στα Grammy 2025 δίνοντας αμέσως στη δημοσιότητα ένα φρέσκο, τολμηρό track με τίτλο "Nosebleeds" μόλις τελείωσε η τελετή το βράδυ της Κυριακής (διαβάστε εδώ τη λίστα με όλους τους νικητές).

Στην παραγωγή του Jonas Jeberg, η Doechii πετάει bars για την πατρίδα της, την Τάμπα, και ρίχνει μια έξυπνη αναφορά στην αξέχαστη ομιλία του Kanye West στα Grammy του 2005: "Everyone wanted to know what Doechii would do if she didn’t win/ I guess we’ll never…"

Με απόλυτη αυτοπεποίθηση, ξεκαθαρίζει πως οι haters «δεν θα δουν ποτέ τη μέρα που θα πέσει το στέμμα της» και στέλνει αγάπη στην Top Dawg Entertainment, τους SZA και Isaiah Rashad, καθώς και στον πρόεδρο της εταιρείας, Anthony “Moosa” Tiffith Jr.

Στην ομιλία της, η Doechii υπενθύμισε σε όλους ότι πλέον είναι μόλις η τρίτη γυναίκα που κερδίζει το βραβείο για Καλύτερο Άλμπουμ Ραπ, χάρη στο Alligator Bites Never Heal, ένα από τα κορυφαία άλμπουμ του 2024.

Και δεν ξέχασε να δώσει έμπνευση στους νέους καλλιτέχνες: «Όλα είναι δυνατά. Μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι δεν ανήκετε εδώ, ότι είστε πολύ dark, πολύ θορυβώδεις, πολύ δραματικοί ή όχι αρκετά έξυπνοι. Είστε ακριβώς όπως πρέπει να είστε και είμαι η ζωντανή απόδειξη».