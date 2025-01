Δείτε το βίντεο κλιπ του νέου κομματιού των Will Smith και Big Sean, εμπνευσμένο από το Matrix

Will Smith και Big Sean ένωσαν τις δυνάμεις τους στο νέο single "Beautiful Scars" και το συνόδευσαν με ένα βίντεο «τύπου Matrix».

Το κομμάτι, σε παραγωγή των OmArr και LeXoskeleton, έχει δυνατούς στίχους. Ο Will ραπάρει για τις δυσκολίες που πέρασε στη ζωή του και πώς τον διαμόρφωσαν:

"Couldn’t tell I been through hell on Earth / The truth and it burns, you live and you learn."

Ο Big Sean μπαίνει με το δικό του απόσταγμα σοφίας:

"I had to quit trippin’ over shit that isn’t worth the fall, you know / Back against the wall, my whole life a work of art." Δηλαδή, σταμάτησε να αγχώνεται για ό,τι δεν αξίζει, έμαθε να παίρνει την ευθύνη των πράξεών του και βγήκε πιο δυνατός.

Το βίντεο σκηνοθετημένο από τους Adil El Arbi και Bilall Fallah, είναι γεμάτο Matrix vibes. Ο Will Smith παίζει τον Neo (θυμίζοντας ότι είχε απορρίψει τον ρόλο το ‘99), ενώ ο Big Sean είναι ο Morpheus.

Σε μια σκηνή, ο Sean του λέει:

"Κοίτα, έχεις πάρει φοβερές επαγγελματικές αποφάσεις στη ζωή σου. Μόνο μία μετανιώνεις πραγματικά. Εντάξει, ίσως δύο, αλλά ας μην το συζητήσουμε τώρα."

Και μετά του δίνει την επιλογή:

Μπλε χάπι – όλα μένουν ως έχουν.

Κόκκινο χάπι – μπορεί να γυρίσει πίσω και να πάρει τον ρόλο που έχασε. Εσείς τι θα διαλέγατε;