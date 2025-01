H Marianne Faithfull έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών

Ο θάνατος της Marianne Faithfull επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά της, η οποία ανέφερε σε δήλωσή της ότι η εμβληματική τραγουδίστρια «έφυγε ειρηνικά» την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2025. Η ακριβής αιτία θανάτου δεν αποκαλύφθηκε άμεσα.

Η ανακοίνωση του θανάτου της:

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Marianne Faithfull, της εμβληματικής Βρετανίδας τραγουδίστριας και ηθοποιού, σε ηλικία 78 ετών. Η Faithfull απεβίωσε ειρηνικά στις 30 Ιανουαρίου 2025 στο Λονδίνο, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της.

Η καριέρα της ξεκίνησε το 1964 με την επιτυχία "As Tears Go By", που γράφτηκε από τους Mick Jagger και Keith Richards των Rolling Stones. Η σχέση της με τον Jagger την έφερε στο επίκεντρο της μουσικής σκηνής των '60s. Παρά τις προσωπικές δυσκολίες, όπως η μάχη με τον εθισμό και προβλήματα υγείας, η Faithfull συνέχισε να δημιουργεί μουσική, με αποκορύφωμα το άλμπουμ "Broken English" το 1979.

Η ζωή της χαρακτηρίστηκε από αντοχή και δημιουργικότητα, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική κληρονομιά στη μουσική και την τέχνη. Η Marianne Faithfull θα μείνει στη μνήμη μας ως μια καλλιτέχνιδα που, παρά τις αντιξοότητες, συνέχισε να εμπνέει με το έργο και το πάθος της.

Η ζωή και το έργο της:

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της δεκαετίας του 1960, η Faithfull γνώρισε την πρώτη της επιτυχία με το τραγούδι "As Tears Go By", το οποίο της έγραψαν οι Mick Jagger και Keith Richards των Rolling Stones. Συνέχισε να κυκλοφορεί αρκετά επιτυχημένα singles μέσα στη δεκαετία, αλλά η καριέρα της επισκιάστηκε από την ταραχώδη προσωπική της ζωή, η οποία περιλάμβανε τη σχέση της με τον Jagger και τη μάχη της με τον εθισμό. Μάλιστα, αρκετά τραγούδια των Rolling Stones λέγεται ότι εμπνεύστηκαν από τη σχέση της με τον Jagger, όπως τα "You Can’t Always Get What You Want", "Wild Horses" και "Sister Morphine".

Ο Mick Jagger την αποχαιρέτησε σε δημόσια δήλωσή του, λέγοντας: «Ήταν τόσο μεγάλο μέρος της ζωής μου για τόσο καιρό. Ήταν μια υπέροχη φίλη, μια όμορφη τραγουδίστρια και μια σπουδαία ηθοποιός. Θα τη θυμόμαστε πάντα.»

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου όπου βρέθηκε άστεγη, η Faithfull έκανε ένα εντυπωσιακό καλλιτεχνικό comeback το 1979 με το άλμπουμ Broken English. Ο δίσκος όχι μόνο επανέφερε την καριέρα της στο προσκήνιο, αλλά και αποκάλυψε το τίμημα που πλήρωσε λόγω της κατάχρησης ουσιών—η κάποτε καθαρή και μελωδική φωνή της είχε μετατραπεί σε βραχνή και φθαρμένη, προσδίδοντας όμως μια σπαρακτική, ωμή δύναμη στη μουσική της.

Η Faithfull άφησε πίσω της μια σπουδαία κληρονομιά ως καλλιτέχνιδα που, παρά τις αντιξοότητες, δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί και να εμπνέει.