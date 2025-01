Οι Sparks ανακοινώνουν νέο άλμπουμ και μοιράζονται το πρώτο κομμάτι του "Do Things My Own Way"

Οι Sparks, το θρυλικό ντουέτο των Ron και Russell Mael, ανακοίνωσαν την μουσική επιστροφή τους με ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ με τίτλο MAD! που θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά μέσω της νέας τους δισκογραφικής στέγης, Transgressive Records. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, The Girl Is Crying in Her Latte, κυκλοφόρησε το 2023.

Παρόλο που οι λεπτομέρειες του άλμπουμ παραμένουν μυστήριο, οι Sparks έδωσαν μια πρώτη γεύση με το single "Do Things My Own Way", ένα κομμάτι γεμάτο αυθορμητισμό και αφοπλιστική αυτοπεποίθηση. Το τραγούδι συνοδεύεται από δυναμικά handclaps και ηλεκτρικές κιθάρες, ενώ οι στίχοι εκφράζουν την αμετακίνητη στάση των αδερφών Mael απέναντι στη ζωή και τη μουσική τους:

"Gonna do things my own way / I’m Howard Hughes / In Jordan Twos."

Σε επίσημη δήλωσή τους, οι Sparks ανέφεραν ότι το τραγούδι αντικατοπτρίζει το μότο του συγκροτήματος από το 1972, το οποίο πλέον ενισχύεται ακόμη περισσότερο το 2025.