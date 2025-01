Κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ του The Weeknd, "Hurry up Tomorrow"

Το νέο άλμπουμ του The Weeknd, με τίτλο Hurry Up Tomorrow, κυκλοφόρησε στις 31 Ιανουαρίου 2025 και περιλαμβάνει 22 (!) νέα κομμάτια με συνολική διάρκεια 84 λεπτών και 39 δευτερολέπτων. Αυτό το άλμπουμ ολοκληρώνει την τριλογία που ξεκίνησε με το After Hours το 2020 και συνεχίστηκε με το Dawn FM το 2022. Συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως οι Anitta, Travis Scott, Future, Playboi Carti και Lana Del Rey.

Σημειώνεται ότι οι συμμετοχές των Travis Scott, Future και Lana Del Rey δεν αναφέρονται επίσημα, αλλά οι φωνές τους είναι αναγνωρίσιμες στα αντίστοιχα κομμάτια.

Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή, καθώς και σε CD και βινύλιο. Οι πρώτες εκδόσεις σε CD και βινύλιο περιλαμβάνουν μια εναλλακτική tracklist με 11 τραγούδια και συνολική διάρκεια 41 λεπτών και 43 δευτερολέπτων, καθώς και δύο επιπλέον κομμάτια: "How It Feels" και "Runaway".

Το Hurry Up Tomorrow περιγράφεται ως ένα υπαρξιακό ταξίδι με γοτθική και οπερατική ατμόσφαιρα, αντλώντας έμπνευση από τα έργα του Νίτσε και με επιρροές από τον Giorgio Moroder, ο οποίος συμμετείχε και στην παραγωγή του άλμπουμ. Τα θέματα που εξερευνώνται περιλαμβάνουν τη λύτρωση, την πάροδο του χρόνου και την αυτοανακάλυψη.

Πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο The Weeknd παρουσίασε τρία singles: "Dancing In The Flames", "Timeless" και "São Paulo", με το τελευταίο να περιλαμβάνει συνεργασία με την Anitta.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ συνοδεύτηκε από μια εντυπωσιακή live παρουσίαση στις 25 Ιανουαρίου στο θρυλικό στάδιο Rose Bowl του Λος Άντζελες, όπου η σκηνή καταλάμβανε ολόκληρο τον χώρο του σταδίου.

Επιπλέον, ο The Weeknd ανακοίνωσε ότι αυτό θα είναι το τελευταίο του άλμπουμ υπό το ψευδώνυμο "The Weeknd", καθώς σκοπεύει να «σκοτώσει» αυτόν τον χαρακτήρα και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της μουσικής του καριέρας.

H Tracklist:

Wake Me Up

Cry for Me

I Can't Fucking Sing

São Paulo (feat. Anitta)

Until We're Skin & Bones

Baptized in Fear

Open Hearts

Opening Night

Reflections Laughing (feat. Travis Scott)

Enjoy the Show (feat. Future)

Given Up on Me (feat. Future)

I Can't Wait to Get There

Timeless (feat. Playboi Carti)

Niagara Falls

Take Me Back to LA

Big Sleep

Give Me Mercy

Drive

The Abyss (feat. Lana Del Rey)

Red Terror

Without a Warning

Hurry Up Tomorrow