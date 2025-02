H Beyoncé ανακοινώνει περιοδεία για το (βραβευμένο με Grammy, πλέον) Cowboy Carter

Η Beyoncé ανακοίνωσε επίσημα την πολυαναμενόμενη περιοδεία της, "Cowboy Carter Tour 2025", η οποία θα υποστηρίξει το τελευταίο της άλμπουμ, Cowboy Carter. Η ανακοίνωση έγινε στις 2 Φεβρουαρίου 2025, λίγο πριν από την τελετή απονομής των Βραβείων Grammy, όπου η καλλιτέχνιδα ήταν υποψήφια σε 11 κατηγορίες. Το άλμπουμ τελικά ξεχώρισε ως Album of the Year και Country Album of The Year, ενώ η συνεργασία της με την Miley Cyrus "II Most Wanted" (που περιλαβάνεται στον δίσκο) κέρδισε το βραβείο Best Country Duo/Group Performance. Διαβάστε εδώ τη λίστα με όλους τους νικητές.

Το άλμπουμ "Cowboy Carter" εστιάζει στις ρίζες της country μουσικής και αναδεικνύει το ταλέντο των μαύρων καλλιτεχνών σε αυτό το είδος. Στην περιοδεία, η Beyoncé θα ερμηνεύσει και τα 27 τραγούδια του άλμπουμ, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους fans.

Αν και οι συγκεκριμένες ημερομηνίες και τοποθεσίες των συναυλιών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, η περιοδεία αναμένεται να περιλαμβάνει στάσεις σε μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Επιπλέον, φημολογείται ότι η Beyoncé θα συνοδεύεται από άλλους καλλιτέχνες της κάντρι σκηνής, όπως ο Shaboozey και ο Post Malone.

Αρχικά, η ανακοίνωση της περιοδείας ήταν προγραμματισμένη για τις 14 Ιανουαρίου, αλλά αναβλήθηκε λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, με την καλλιτέχνιδα να δηλώνει ότι η προσοχή έπρεπε να στραφεί στην αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.

Οι fans της Beyoncé ανυπομονούν για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την "Cowboy Carter Tour 2025", καθώς η καλλιτέχνιδα υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία που θα συνδυάζει τη δυναμική της παρουσία με την πλούσια παράδοση της country μουσικής.