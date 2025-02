"Abracadabra": Νέο single και video clip από τη Lady Gaga

Η Lady Gaga απέσπασε για λίγο την προσοχή από την τηλεοπτική μετάδοση των Grammy Awards 2025, παρουσιάζοντας το νέο της τραγούδι, "Abracadabra". Το single έκανε το ντεμπούτο του κατά τη διάρκεια ενός διαφημιστικού διαλείμματος της τελετής (διαβάστε εδώ τη λίστα με όλους τους νικητές) και συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό μουσικό βίντεο, που είναι ήδη διαθέσιμο για προβολή.

Το "Abracadabra" είναι το τρίτο single από το επερχόμενο άλμπουμ της Gaga, Mayhem, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Μαρτίου. Προηγουμένως, η τραγουδίστρια είχε ήδη κυκλοφορήσει τα τραγούδια "Disease" και "Die With a Smile", το τελευταίο σε συνεργασία με τον Bruno Mars.

Στα φετινά Grammy, η Gaga απέσπασε δύο υποψηφιότητες για το "Die With a Smile", στις κατηγορίες Best Pop Duo/Group Performance και Song of the Year. Επιπλέον, ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Bruno Mars για μια ξεχωριστή ερμηνεία του "California Dreamin’" (δείτε απόσπασμα εδώ).

Το "Abracadabra" φέρνει έναν ακόμα δυναμικό ήχο στο Mayhem, το οποίο φαίνεται να εξερευνά διαφορετικά μουσικά στυλ και διαθέσεις, αλλά και να παραπέμπει στον ήχο της Gaga από την εποχή του ντεμπούτου της. Τα Little Monsters, όπως ονομάζονται οι θαυμαστές της, ήδη ενθουσιάστηκαν με το νέο κομμάτι και ανυπομονούν για την κυκλοφορία του full album.