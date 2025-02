Grammys 2025: Δείτε live εμφανίσεις από Lady Gaga & Bruno Mars, Charli XCX, Doechii, Chappell Roan κ.α.

Η μεγαλύτερη εκδήλωση της μουσικής βιομηχανίας -και μιλάμε φυσικά για την τελετή απονομής των Βραβείων Grammy- ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 2 Φεβρουαρίου 2025 και όλη η αφρόκρεμα του industry ήταν φυσικά εκεί. Η Beyoncé κατάφερε επιτέλους να κατακτήσει τον σημαντικότερο τίτλο της βραδιάς, κερδίζοντας στην κατηγορία Album of the Year με το Cowboy Carter (το οποίο ξεχώρισε και στην κατηγορία Best Country Album), ενώ ο Kendrick Lamar και το πολυσυζητημένο κομμάτι του "Not Like Us" (στο οποίο ξεφτυλίζει τον Drake) κατέκτησε πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων Song of the Year και Video Of The Year.

Διαβάστε εδώ τη λίστα με όλους τους νικητές των 67ων Βραβείων Grammy.

Δείτε παρακάτω αποσπάσματα από τις live εμφανίσεις της τελετής απονομής.

Οι Coldplay live, στο πλαίσιο της In Memoriam ενότητας του show. Φόρο τιμή απέδωσαν μεταξύ άλλων στη Marianne Faithfull, τον Steve Albini, τον Sergio Mendes, τον Liam Payne, τον Kris Kristofferson και άλλους.

Chris Martin pays tribute to Liam Payne and other artists at this year's #GRAMMYs with "ALL MY LOVE" pic.twitter.com/vJhHOYgjdW — Coldplay Access (@coldplayaccess) February 3, 2025

H Charli XCX στήνει ένα rave στη σκηνή των Grammys, ερμηνεύοντας τα "Von Dutch" και "Guess":

Charli xcx’s full performance of ‘Von dutch/Guess’ at the 2025 #Grammys pic.twitter.com/CSZ2KVklZe — xcxshake (@xcxshake) February 3, 2025

Η ανερχόμενη ράπερ Doechii (η οποία κέρδισε στην κατηγορία Best Rap Album για το Alligator Bites Never Heal) αφήνει τους πάντες άφωνους με την live performance της:

Doechii full performance of “catfish” and “denial is a river” at the #GRAMMYs pic.twitter.com/hVQYA2Y1ja — Keyv’ (@Kvn_bjx) February 3, 2025

O The Weeknd πραγματοποιεί μια εμφάνιση-έκπληξη στη σκηνή των Grammys 2025:

THE WEEKND

PLAYBOI CARTI



TIMELESS



🚨LIVE AT THE GRAMMYS🚨 pic.twitter.com/19R5mnXGu0 — NFR Podcast (@nfr_podcast) February 3, 2025

Η Billie Eilish και ο αδερφός της Finneas ερμηνεύουν το "Birds of a Feather":

Billie Eilish performs "Birds of a Feather" along with her brother Finneas at the 2025 #Grammys pic.twitter.com/SSmmSTX247 — The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2025

Οι St. Vincent, Sheryl Crow, Brittany Howard, John Legend και Brad Paisley ενώνουν δυνάμεις με τους Dawes σε μια live εκτέλεση του “I Love L.A.” του Randy Newman, αφιερωμένη στους πυρόπληκτους του Los Angeles.

The band Dawes open up the 2025 #Grammys celebrating Los Angeles in light the the devastating wildfires. pic.twitter.com/t0Z8WG1cFR — The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2025

Η εμφάνιση του Stevie Wonder στο πλαίσιο του live tribute στον Quincy Jones:

Stevie Wonder performs during the tribute to Quincy Jones at the 2025 #Grammys pic.twitter.com/ERacxsBahH — The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2025

H Janelle Monae ερμηνεύει μοναδικά το "Don't Stop 'till You Get Enough" στο live tribute των Grammys στον Quincy Jones:

Janelle Monáe performs "Don’t Stop ’til You Get Enough" during the Quincy Jones tribute at the 2025 #Grammys pic.twitter.com/yvre306N38 — The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2025

Η Lady Gaga και ο Bruno Mars διασκευάζουν το "California Dreaming" προς τιμήν των πυρόπληκτων του L.A.:

https://twitter.com/ryanleejohnson/status/1886245645800923310?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1886245645800923310%7Ctwgr%5E541514e0ab289c662aaa7df1d5824d0a82e15d73%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fconsequence.net%2F2025%2F02%2Fbruno-mars-lady-gaga-2025-grammys-california-dreamin%2F

Η Βρετανίδα Raye ερμηνεύει live στη σκηνή των Grammys το τραγούδι της "Oscar-winning tears" :

Raye performs "Oscar Winning Tears" at the 2025 #Grammys pic.twitter.com/KrWryQD1ck — The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2025

Η Chappell Roan καβαλά ένα ροζ πόνι για τη live performance του "Pink Pony Club":

🎥| Chappell Roan’s full performance of "Pink Pony Club" tonight! pic.twitter.com/BlEqFgBzC5 — CRN (@ChappellRoanNow) February 3, 2025

H Sabrina Carpenter παρουσιάζει μία νέα εκτέλεση του τεράστιου hit της "Espresso":

Sabrina Carpenter performs a new rendition of "Espresso" at the 2025 #Grammys pic.twitter.com/xBXlSBuQMe — The Hollywood Reporter (@THR) February 3, 2025

Διαβάστε επίσης:

Grammy Awards 2025: Όλοι οι νικητές και τα highlights της βραδιάς