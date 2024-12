Eminem και 50 Cent σχεδιάζουν νέο κοινό άλμπουμ!

METAMAN - Vs Dr RAVE

Αφού συμμετείχε στο νέο άλμπουμ των Dr. Dre και Snoop Dogg Missionary με τον 50 Cent στο κομμάτι "Gunz N Smoke", ο Eminem μίλησε πρόσφατα στον DJ Whoo Kidd του Shade 45.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Eminem θα ηχογραφούσε ποτέ ένα κοινό, συνεργατικό άλμπουμ με τον 50 Cent, απάντησε: «Αυτό θα ήταν υπέροχο. Απλά πρέπει να σταματήσουμε τις ανοησίες και να το κάνουμε». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης πρόσθεσε: «Δεν θα έλεγα ποτέ ότι δεν είναι δυνατόν».

Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών στο "Gunz N Smoke" σηματοδοτεί την πιο πρόσφατη συνεργασία των δύο ράπερ. Αφότου ο 50 Cent υπέγραψε με την Shady Records το 2002, ο Eminem εμφανίστηκε στα τραγούδια "Patiently Waiting" και "Don't Push Me", και τα δύο από το ντεμπούτο άλμπουμ του 50 Cent Get Rich Or Die Tryin του 2003.

Οι δυο τους μετρούν περίπου είκοσι μουσικές συνεργασίες μέχρι σήμερα και κάποια στιγμή σύντομα μπορεί να επισφραγίσουν τη συνεργασία τους με μια πιο οργανωμένη συλλογική δουλειά.