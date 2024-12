Η Charlie XCX και ο Post Malone κέρδισαν άλλη μια υποψηφιότητα Grammy

Η Charli XCX και ο Post Malone έλαβαν ο καθένας από μια πρόσθετη υποψηφιότητα για τα Grammys 2025 για την καλλιτεχνική διεύθυνση των άλμπουμ τους Brat και F-1 Trillion, αντίστοιχα, την περασμένη Παρασκευή. Τα άλμπουμ συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία του «καλύτερου πακέτου ηχογράφησης» όταν ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες στις 8 Νοεμβρίου, αλλά οι καλλιτέχνες δεν θεωρήθηκαν αρχικά καλλιτεχνικοί διευθυντές. Τώρα όμως έγινε επαναξιολόγηση των κατηγοριών και τα ονόματά τους προστέθηκαν στην κατηγορία του καλύτερου Art Director.

Αυτό αυξάνει τον συνολικό αριθμό υποψηφιοτήτων τόσο για την Charli XCX όσο και για τον Post Malone από επτά σε οκτώ, γεγονός που τους τοποθετεί ακριβώς πίσω από την κορυφαία όλων σε υποψηφιότητες, την Beyoncé (11). Τους τρεις αυτούς καλλιτέχνες ακολουθούν οι Billie Eilish και Kendrick Lamar, που ο καθένας τους έχει από επτά υποψηφιότητες.

Αυτές οι ενημερώσεις αντικατοπτρίζονται σε μια τρέχουσα λίστα αλλαγών στη λίστα υποψηφιοτήτων που διατηρεί η Ακαδημία Ηχογράφησης στο Κέντρο ενημέρωσης των βραβείων Grammy.

Η Kate Bush είναι επίσης υποψήφια σε αυτήν την κατηγορία, αν και η υποψηφιότητά της ήταν στη λίστα από την αρχή. Η Bush είναι υποψήφια ως ένας από τους δύο art directors για το Hounds of Love: The Baskerville Edition, μια επανέκδοση του άλμπουμ του 1985, Hounds of Love. Αυτό το άλμπουμ περιλάμβανε το "Running Up That Hill (A Deal With God)," που έγινε μεγάλη επιτυχία το 2022.