Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο show ημιχρόνου της Beyoncé θα προβάλλεται στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Για όλους τους fans παγκοσμίως που δεν κατάφεραν να απολαύσουν το φαντασμαγορικό Halftime Show της Beyoncé από τον χριστουγεννιάτικο αγώνα NFL 2024, το Netflix έχει τη λύση. Η πλατφόρμα streaming αποφάσισε να κυκλοφορήσει για λίγες μέρες το Live σαν Christmas special αφιέρωμα.

Ανήμερα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου), η Beyoncé ήταν η headliner του Halftime Show για το χριστουγεννιάτικο παιχνίδι του NFL στη γενέτειρά της, το Χιούστον του Τέξας, όπου ερμήνευσε για πρώτη φορά ζωντανά τραγούδια από το άλμπουμ της Cowboy Carter του 2024.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix και οι επαναλήψεις ήταν διαθέσιμες για λίγες ώρες μετά στις ΗΠΑ και έως και για 24 ώρες διεθνώς. Ωστόσο, το Netflix επιβεβαίωσε έκτοτε ότι το Halftime Show - που τώρα ονομάζεται Beyoncé Bowl - θα κυκλοφορήσει ως αυτόνομο αφιέρωμα στην πλατφόρμα streaming αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου, το Beyoncé Bowl θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Netflix εξ ολοκλήρου αργότερα αυτή την εβδομάδα, αν και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία ή ώρα. Ωστόσο, το αφιέρωμα έχει ήδη μια σελίδα στην πλατφόρμα του Netflix και οι fans μπορούν να ενημερώνονται εκεί για τις νέες πληροφορίες.

Το δελτίο Τύπου δήλωσε ότι το αφιέρωμα θα δείχνει μόνο την εμφάνιση της Beyoncé και πιθανότατα δεν θα περιλαμβάνει μια ματιά στα παρασκήνια της διοργάνωσης του show.

Κατά τη διάρκεια του σετ, το οποίο διήρκεσε λιγότερο από 13 λεπτά, η Queen Bey πλαισιώθηκε από τους Shaboozey, Post Malone, Reyna Roberts, Tanner Adell, Brittney Spencer και Tiera Kennedy. Η μεγαλύτερη κόρη της Blue Ivy Carter συμμετείχε επίσης στη χορογραφία του "Texas Hold 'Em".

Enjoy the Ho Ho Ho-down all over again.



Beyoncé’s show-stopping #NFLonNetflix Halftime performance will be available on Netflix as a standalone special. Coming soon… pic.twitter.com/TQZnbZ3Y2e