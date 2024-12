Το νέο τραγούδι του Tyler, the Creator είναι freestyle στο "That Guy" του Kendrick Lamar

Ο Tyler, the Creator κάνει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στους fans του με ένα νέο freestyle remix του "Hey Now" του Kendrick Lamar, από το νέο άλμπουμ του τελευταίου GNX.

Μπαίνοντας στο X ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Tyler κυκλοφόρησε το νέο freestyle κομμάτι με τίτλο "That Guy", στο οποίο ραπάρει δημιουργικά πάνω στο "Hey Now" του Kendrick. Παράλληλα με το τραγούδι, κυκλοφόρησε και ένα συνοδευτικό μουσικό βίντεο, σκηνοθετημένο από τον ίδιο τον Tyler που τον δείχνει να περιπλανιέται ραπάροντας σε διάφορες ιδιαίτερες τοποθεσίες στην πατρίδα του, το Hawthorne της Καλιφόρνια.

Στο βίντεο εμφανίζονται τα μέλη των Odd Future, Jasper Dolphin, Travis «Taco» Bennett και Lionel «L-Boy» Boyce, σε μια σκηνή όπου όλοι μαζί προσπαθούν να οδηγήσουν ένα ποδήλατο σε έναν άδειο δρόμο. Ο ίδιος κάνει flex στους συνομηλίκους του καθώς ραπάρει για τον πλούτο του και επιδεικνύει την επιρροή και την ευημερία του. Στο freestyle του, ο Tyler αναφέρεται επίσης στη συναυλία Pop Out του Kendrick στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο.

Ο Tyler ακούγεται να ραπάρει: «Lil bunny hop out, you seen me at the pop out / Pandemonium screaming like they brought Pac out / Stop it with the chit chat we airing out the kickback / Big stud energy the way I get my lick back / Hey now say now I'm all about my bands / Shit I'm on bitch you wouldn't understand».

Ο Tyler ανακοίνωσε το freestyle remix-έκπληξη απαντώντας σε ένα παλιό post στο οποίο τον είχε ταγκάρει ένας fan και του ζητούσε να κάνει freestyle το "Hey Now". Εκείνος απάντησε στο σχόλιο μετά από καιρό «Καλά Χριστούγεννα. το διασκέδασα», παραπέμποντας στο μουσικό βίντεο για το "That Guy".

Ο Tyler δεν ραπάρει συχνά πάνω σε νέα και δημοφιλή beats, αλλά το freestyle του "That Guy" θυμίζει το "What the Fuck Right Now" του 2016, όπου ραπάρει πάνω στο κομμάτι "Freestyle 4" του Kanye West "The Life of Pablo".